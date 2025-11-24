Lũ ở Đắk Lắk vượt mốc lịch sử 1,5m làm 63 người chết 24/11/2025 12:47

(PLO)- Đắk Lắk có 63 người chết, tám người mất tích trong trận lũ lịch sử. Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp về kinh phí, lương thực, vật tư nông nghiệp và hóa chất phòng chống dịch bệnh.

​Theo báo cáo mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Đắk Lắk, trận lũ vừa qua cao hơn 1,5 m so với mức lũ lịch sử năm 1993, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản trên địa bàn.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn đối với người dân Đắk Lắk. Ảnh: T.T

​Tính đến hết ngày 23-11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người chết, tám người mất tích.

​Theo báo cáo, ước tính mưa lũ đã gây thiệt hại gần 5.500 tỉ đồng (chưa tính tài sản cá nhân của người dân). Trong đó, lĩnh vực thủy sản chịu ảnh hưởng khoảng 2.000 tỉ đồng. Lĩnh vực trồng trọt thiệt hại khoảng 1.500 tỉ đồng với 180.000 ha cây trồng bị ngập úng, hư hại.

Về cơ sở hạ tầng ước thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng. ​Ngoài ra, hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu, trong đó hơn 120 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Trong lũ, tỉnh Đắk Lắk đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị để ứng phó quyết liệt, sơ tán khoảng 11.300 hộ/36.000 người dân đến nơi an toàn.

Mưa lũ khiến nhiều gia đình mất người thân. Ảnh:T.T

Hơn 21.000 người cùng hàng trăm phương tiện từ các lực lượng (quân đội, công an, tình nguyện viên) đã được huy động cho công tác cứu trợ khẩn cấp.

​Hiện tại, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả với phương châm “Nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”; ưu tiên tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ dân sinh, và khôi phục hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục.

Tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp về kinh phí, lương thực, vật tư nông nghiệp và hóa chất phòng chống dịch bệnh.