TP.HCM thông báo 18 điểm dừng tiếp nhận hàng hoá hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ 24/11/2025 11:57

(PLO)- Từ 10 giờ sáng nay (24-11), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo dừng tiếp nhận hàng hoá hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ; người dân có thể tiếp tục đóng góp, sẻ chia với đồng bào vùng lũ thông qua tài khoản ngân hàng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo 18 điểm tiếp nhận hàng hóa đã dừng nhận hàng hóa, từ 10 giờ ngày 24-11.

Mọi hình thức đóng góp, sẻ chia cho đồng bào vùng lũ lụt tiếp tục được tiếp nhận thông qua tài khoản ủng hộ hoặc trực tiếp tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Những ngày qua người dân TP.HCM đã gửi trọn tình cảm của mình về với miền Trung bằng những chuyến hàng thiết yếu: lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm… Nhờ đó, đồng bào ở vùng lũ đã bước đầu vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

TP.HCM thông báo 18 điểm dừng tiếp nhận hàng hoá hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tính đến hiện tại, TP.HCM đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 211 tấn hàng hóa và tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ) 130 tấn hàng hóa. Các hàng hóa được gửi đi là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, túi thuốc gia đình, quần áo, chăn màn...

Bên cạnh nhu yếu phẩm được đóng góp những ngày qua, đồng bào miền Trung đang rất cần nguồn lực để sửa chữa nhà cửa hư hỏng, khôi phục trường học, xây dựng cầu, đường dân sinh và ổn định cuộc sống, sinh kế sau thiên tai.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trân trọng cảm ơn tấm lòng sẻ chia của người dân thành phố trong những ngày qua, và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành giúp miền Trung phục hồi sau bão, lũ.