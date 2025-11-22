TP.HCM: Xuyên đêm gói từng thùng hàng cứu trợ gửi đến đồng bào miền Trung 22/11/2025 07:17

(PLO)- Ngay trong đêm 21-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phân loại, đóng gói hàng trăm thùng nhu yếu phẩm để kịp gửi ra miền Trung, tiếp sức người dân vùng lũ.

Tối 21-11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (phường Tân Định), hàng trăm người liên tục ra vào để vận chuyển hàng cứu trợ đến đồng bào vùng bão lũ miền Trung. Ngay trong buổi tối, TP.HCM đã chuyển gấp 15 tấn hàng hóa đến người dân vùng bão lũ.

Hàng trăm thùng hàng, quần áo, nhu yếu phẩm được người dân gom góp gửi tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trước đó, phát huy truyền thống “TP nghĩa tình - vì cả nước, cùng cả nước”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động đợt tiếp nhận khẩn quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Trọng tâm là hỗ trợ nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và một số địa phương lân cận bị ảnh hưởng.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, đang hứng chịu một đợt mưa lũ bất thường với cường độ rất lớn, diễn biến nhanh và khó lường.

Mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ở nhiều xã, phường bị ngập sâu; nhiều khu dân cư bị cô lập, nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm và nước sạch trong những ngày tới.

Người dân, cán bộ cùng chung tay soạn đồ gửi đến bà con vùng lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Riêng tại Khánh Hòa, từ khu vực Nha Trang đến các xã, phường phía Nam, nhiều nơi bị nhấn chìm trong nước, giao thông tê liệt, hàng ngàn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ, đưa người dân đến vị trí an toàn. Mưa lũ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, với hàng chục trường hợp tử vong, mất tích và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong thời gian qua, TP.HCM đã tiếp nhận 15.526 lượt ủng hộ với số tiền gần 235 tỉ đồng, hơn 19 nghìn túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 100 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu với tổng trị giá hàng hóa hơn 8,6 tỉ đồng.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân TP.HCM cùng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Nhu yếu phẩm được đóng gói chờ vận chuyển. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong đó gồm quần áo mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, tươm tất; đã giặt sạch, phơi khô; được phân loại nam/nữ/trẻ em và ghi rõ bên ngoài thùng, bao. Nhu yếu phẩm thiết yếu còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, sữa, dầu ăn, muối, đường; chăn, mền, áo mưa, đèn pin, pin sạc…

Khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ như dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu, một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn của ngành y tế.

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tất bật chuyển hàng đi ngay trong đêm 21-11. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn bộ hàng hóa sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đơn vị phối hợp kiểm tra, phân loại, đóng gói theo chủng loại, cỡ số trước khi vận chuyển đến các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm đúng nơi, đúng người, đúng nhu cầu.

Thời gian tiếp nhận chia thành 2 đợt. Đợt 1 (khẩn cấp), từ chiều 21-11 đến sáng 22-11, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhóm thiện nguyện chuyển hàng về trước 10g để kịp vận chuyển ra vùng lũ.

Đợt 2, tiếp tục nhận đến trước 10g ngày 24-11 nhằm bổ sung hỗ trợ cho các khu vực còn bị chia cắt, ngập sâu, khó khăn kéo dài. Điểm tiếp nhận tập trung tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Người dân vẫn tấp nập đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gửi đồ cho bà con vùng lũ miền Trung. Ảnh: BẢO PHƯƠNG