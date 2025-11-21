Hơn 122 tỉ gửi tới đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại do mưa lũ 21/11/2025 18:37

(PLO)- Hưởng ứng Lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền lên tới trên 112,6 tỉ đồng.

Chiều ngày 21-11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”.

Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đọc Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đọc Lời kêu gọi.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, mấy ngày vừa qua, đồng bào các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang phải oằn mình chống chọi với các đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tính đến nay, thiệt hại do mưa lũ gây ra đã làm hàng chục người mất và mất tích; trên 52 nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, 167 nhà bị hư hỏng, hơn 13 ngàn ha hoa màu và trên 2 ngàn ha cây lâu năm bị ngập; hơn 30 ngàn gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, nhiều xã vẫn còn bị cô lập; đường giao thông bị chia cắt.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẩn trương, kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện khẩn chỉ đạo; các địa phương, các lực lượng quân đội, công an đã nhanh chóng triển khai việc cứu dân.

“Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi lời thăm hỏi và chia sẻ với những nỗi đau của các gia đình có người thân bị mất, xin chia sẻ với những gia đình bị mất mát nhà cửa, hoa màu, tài sản do mưa lũ gây ra”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.

Bà Hoài cũng nhấn mạnh, với trách nhiệm, tình cảm và nghĩa vụ thiêng liêng của MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát động đợt vận động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài và đặc biệt, mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn lực tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, đảm bảo đến với bà con nhanh nhất và thiết thực nhất.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp nhận ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM

Hưởng ứng Lời kêu gọi, tại Lễ phát động, rất nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền lên tới trên 112,6 tỉ đồng.

Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM ủng hộ số tiền 40 tỉ đồng; Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam ủng hộ số tiền 12 tỉ đồng; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội ủng hộ số tiền 10 tỉ đồng; Bộ Công an ủng hộ số tiền 10 tỉ đồng; Bộ Quốc phòng ủng hộ số tiền 10 tỉ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ số tiền 4 tỉ đồng; Viện Kiểm sát Nhân dân ủng hộ số tiền 1 tỉ đồng; Bộ xây dựng ủng hộ số tiền 1,1 tỉ đồng…