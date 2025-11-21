Thủy điện xả lũ điều tiết cộng thêm triều cường gây ngập cho hàng trăm hộ dân ở Đồng Nai 21/11/2025 17:53

(PLO)- Ngày 21- 11, lãnh đạo UBND xã Đak Lua và xã Phước Sơn (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã triển khai lực lượng ứng cứu, sơ tán, di dời người dân và tài sản trong vùng ngập lụt đến nơi đến nơi an toàn.

Từ đêm 20-11 đến rạng sáng 21-11, Công ty thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa.

Đồng thời, sáng 21-11, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang lên cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối. Tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai, mực nước lên khá nhanh, vượt mức báo động 2. Tại trạm Biên Hòa hạ lưu sông Đồng Nai, mực nước đỉnh triều lên dần, ở mức gần báo động 2.

Với việc thủy điện xả lũ điều tiết kết hợp thêm triều cường, theo thống kê của UBND xã Đak Lua, có 366 căn nhà, công trình cùng 357 ha cây ăn trái và hoa màu của người dân bị ngập, khu vực ngập sâu nhất khoảng 1,2 m - 1,5 m.

Địa phương đã chủ động hỗ trợ người dân di dời gia súc, gia cầm lên khu vực an toàn.

Công an di chuyển vật nuôi người dân ra khỏi khu vực bị ngập.

Hiện tại, thống kê sơ bộ, tổng diện tích bị ngập lụt trên địa bàn xã Phước Sơn khoảng 65 ha đất trồng lúa, bắp và cây lâu năm, không có thiệt hại về người. Một số tuyến đường trên địa bàn cũng tạm thời bị cô lập, không lưu thông được nên gây ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân.

Tài sản người dân được di dời đến nơi an toàn.

UBND xã Đak Lua đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ địa phương các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống lụt bão vì địa phương không có đủ, các trang thiết bị sẵn có đã xuống cấp.