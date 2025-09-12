Nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực ở Đồng Nai ngập sâu 12/09/2025 12:59

(PLO)- Những ngày qua, lượng mưa lớn khiến nước lũ dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều khu vực của tỉnh Đồng Nai.

Những ngày qua, lượng mưa lớn khiến đến nước phía thượng nguồn đổ vào sông Buông, suối Giang Điền dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều khu dân cư xã An Viễn, Bình An của tỉnh Đồng Nai. Một số tuyến đường ngập sâu từ 0,3 đến 0,6m, có chỗ ngập đến 1m khiến giao thông chia cắt.

Lực lượng dân quân xã Bình An di dời tài sản người dân ra khỏi nhà bị ngập sâu. Ảnh: AX.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều nhà dân ở một số khu vực bị ngập, hư hỏng nhiều đồ đạc. Cơ quan chức năng địa phương đã di dời tài sản của người dân đến khu vực an toàn, người dân phải di chuyển bằng xe máy cày qua vùng ngập sâu.

Nhiều khu vực ngập sâu bị chia cắt, người dân di tản bằng máy cày. Ảnh: VH.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, trong 3 giờ (từ 14h30 đến 17h30 ngày 11-9), trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được tại các trạm như sau: Đak Lua 53mm, Phú Trung 47mm, Trảng Bom 20mm, Túc Trưng 14mm.

Nước lũ dâng cao sau những ngày mưa lớn. Ảnh: VH.

Vì vậy nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các địa phương nêu trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.