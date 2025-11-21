Quảng Trị: Hơn 20 người xuyên đêm khiêng võng, vượt lũ đưa sản phụ đi sinh 21/11/2025 18:19

(PLO)- Rạng sáng 21-11, hơn 20 người thay nhau khiêng võng vượt 20 km đường rừng bị mưa lũ chia cắt đã đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời.

Ngày 21-11, ông Hồ Văn Vinh, Bí thư xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị), xác nhận người dân thôn Cát vừa hợp sức đưa một sản phụ đi sinh an toàn trong điều kiện mưa lũ chia cắt.

Hơn 20 người vượt lũ đưa sản phụ đi sinh.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Chị Hồ Thị Xã (35 tuổi, ngụ thôn Cát) chuyển dạ, đau bụng dữ dội nhưng đường từ bản ra trung tâm bị sạt lở, nước suối dâng cao, xe cơ giới không thể tiếp cận.

Trước tình thế nguy cấp, ông Hồ Văn Tình, Trưởng thôn Cát đã huy động 23 thanh niên và 2 phụ nữ mang theo võng, xe bò để hỗ trợ.

Từ 3 giờ 30 sáng, đoàn người thay nhau khiêng võng, đưa chị Xã vượt gần 20 km đường rừng lầy lội và băng qua các ngầm tràn nước chảy xiết.

Đến 7 giờ sáng, đoàn đưa được chị Xã ra đến Quốc lộ 9 để chuyển sang xe cấp cứu chờ sẵn. Chỉ 10 phút sau khi lên xe, sản phụ đã hạ sinh một bé trai an toàn.

Hiện sức khỏe hai mẹ con chị Xã đã ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện.