Công an vượt lũ đưa bé 3 tuổi hóc dị vật đi cấp cứu kịp thời

(PLO)- Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận và đưa cháu bé 3 tuổi bị hóc dị vật ở Phường Nam Nha Trang, chuyển cho lực lượng cấp cứu 115 kịp thời.

Video: Công an vượt lũ đưa bé 3 tuổi hóc dị vật đi cấp cứu kịp thời

Khuya 18-11, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận và đưa cháu bé 3 tuổi bị hóc dị vật ở Phường Nam Nha Trang, chuyển cho lực lượng cấp cứu 115 kịp thời.

XUÂN HOÁT - ĐÀ GIANG - HOÀI TRỌNG
