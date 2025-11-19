Công an vượt lũ đưa bé 3 tuổi hóc dị vật đi cấp cứu kịp thời 19/11/2025 12:29

(PLO)- Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận và đưa cháu bé 3 tuổi bị hóc dị vật ở Phường Nam Nha Trang, chuyển cho lực lượng cấp cứu 115 kịp thời.