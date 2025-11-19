Băng qua điểm sạt lở tại mỏ đá để đưa 3 bệnh nhân đi cấp cứu 19/11/2025 15:55

(PLO)- Các y bác sĩ cùng lực lượng chức năng xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) vượt điểm sạt lở ở mỏ đá để kịp thời đưa 3 bệnh nhân nặng lên tuyến trên cấp cứu.

Chiều 19-11, bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My (TP Đà Nẵng) cho hay, đơn vị vừa hoàn tất bàn giao 3 bệnh nhân nặng cần cấp cứu cho Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My để tiếp tục chuyển lên tuyến trên điều trị.

﻿ Lực lượng chức năng vượt đường sạt lở để chuyển tuyến cho người bệnh. Ảnh: BS

Theo bác sĩ Thu, tối 18-11, bệnh viện tiếp nhận và xử trí tạm thời cho các bệnh nhân này do đường chưa thể lưu thông. Đến sáng 19-11, Quốc lộ 40B tiếp tục sạt lở nặng, việc vận chuyển người bệnh lên tuyến trên không thể thực hiện được.

10 giờ cùng ngày, Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My và chính quyền xã Trà Leng triển khai phương án vận chuyển vượt sạt lở tại khu vực mỏ đá Trà Giác.

Các bệnh nhân được chuyển tuyến thành công. Ảnh: BS

Tại điểm sạt lở, xe cứu thương chỉ tiếp cận được một phía. Lực lượng dân quân thường trực xã Trà Leng cùng người nhà phải dùng võng đưa người bệnh vượt qua đoạn đất đá sạt trượt nguy hiểm để sang phía bên kia, nơi xe cứu thương đang chờ tiếp nhận.

Đến trưa cùng ngày, việc bàn giao 3 bệnh nhân hoàn tất, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My tiếp tục chuyển người bệnh lên tuyến trên điều trị.

Bác sĩ Trần Văn Thu chia sẻ, việc phối hợp kịp thời giữa các lực lượng đã giúp quá trình chuyển viện diễn ra an toàn trong điều kiện giao thông bị chia cắt do mưa lũ.