4 thủy điện tại Đà Nẵng tiếp tục được lệnh xả nước đón lũ 18/11/2025 18:45

Tối 18-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng ra văn bản về việc vận hành các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 4.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung xả nước đón lũ.

Bốn thủy điện tại Đà Nẵng tiếp tục được lệnh xả nước đón lũ. Ảnh: PV



Cụ thể, các công ty nêu trên tính toán, tổ chức vận hành nhằm hạ thấp dần mực nước hồ chứa thủy điện Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 4 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Thời gian bắt đầu vận hành khi mực nước tại các trạm thủy văn Hội Khách, Ái Nghĩa đều thấp hơn mức báo động 2, và lưu lượng đến hồ đảm bảo theo quy định của Quy trình 1865. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Đồng thời, tổ chức vận hành nhằm hạ thấp dần mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Thời gian bắt đầu vận hành khi mực nước tại các trạm thủy văn Nông Sơn, Câu Lâu đều thấp hơn mức báo động 2, và lưu lượng đến hồ đảm bảo theo quy định của Quy trình 1865. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến. Các công ty tiếp tục thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác điều tiết hồ.

Đồng thời, thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ về hồ và số liệu mưa các trạm đo trên lưu vực hồ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP để phục vụ công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

UBND các xã, phường vùng hạ du được yêu cầu tiếp tục thông báo đến người dân biết thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Bên cạnh đó phải rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các khu vực sạt lở bờ sông để sẵn sàng ứng phó. Đặc biệt nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi điều tiết các hồ chứa thủy điện.