Người dân vùng lũ Gia Lai ấm lòng khi nhận những phần cơm, nhu yếu phẩm thiết yếu 21/11/2025 18:06

(PLO)- Nhiều ngày qua, người dân vùng ngập lũ ở Gia Lai đón nhận những món quà cứu trợ dù nhỏ nhưng đã giúp họ thêm ấm lòng lúc mưa lạnh.

Theo ghi nhận của PLO ngày 21-11, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, đón nhận nhiều đoàn từ thiện và cứu trợ từ cơ quan chức năng, kịp thời mang những phần cơm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con vùng lũ.

Clip người dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai nhận cứu trợ do ảnh hưởng ngập lũ.

Nhiều phần quà rất đơn sơ, gồm cơm hộp, nước, sữa… người dân rưng rưng nước mắt khi đón nhận vì đến quá kịp thời. Do ngập kéo dài, nhiều khu dân cư bị mất điện, không có nước sạch để dùng.

Chị Phạm Thị Hoa (40 tuổi, xóm 3, thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước) nghẹn ngào chia sẻ: “Thiên tai đến, người dân không ai muốn nhưng giờ bà con khó khăn lắm, mong nhận được hàng cứu trợ để vượt qua khó khăn. Tôi cảm ơn đoàn từ thiện cứu trợ cho bà con. Hiện giờ gà, vịt chết hết rồi. Nước sạch cũng không có uống”.

Ông Lê Văn Tạo (60 tuổi, xóm 3, thôn Luật Lễ), cho biết: “Đoàn từ thiện của chùa đến trao khoảng 300 phần quà là cơm hộp, nước cho bà con. Do người dân rất đông, nên bà con chia sẻ với nhau, mỗi nhà chỉ nhận một phần, chia sẻ hoạn nạn với nhau. Nhà tôi bốn người, tôi nhận hai hộp cơm”. Theo ông Tạo, mấy hôm nay ngập lũ nên sinh hoạt, ăn uống của bà con rất khó khăn.

Tương tự, anh Nguyễn Xuân Danh (xóm 3, thôn Luật Lễ), nói: “Do suất quà ít nên bà con nhường nhịn, chia sẻ nhau. Tôi chỉ nhận phần cơm cho bà già (mẹ)”.

Chia sẻ với PLO, sư cô Thích nữ Nguyên Huệ (Đạo tràng Thánh Huệ, Gia Nghĩa, Lâm Đồng), nói: "Hôm nay, chúng tôi trao hơn 1.000 phần cơm cho người dân vùng ngập lũ. Trong đó, khu vực thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước sẽ trao hơn 300 suất cơm, nước sạch và sữa. Chúng tôi mong những phần quà nhỏ này sẽ phần nào giúp bà con vơi bớt khó khăn".