Người dân vùng lũ Gia Lai ấm lòng khi nhận những phần cơm, nhu yếu phẩm thiết yếu

Theo ghi nhận của PLO ngày 21-11, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, đón nhận nhiều đoàn từ thiện và cứu trợ từ cơ quan chức năng, kịp thời mang những phần cơm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con vùng lũ.
Nhiều phần quà rất đơn sơ, gồm cơm hộp, nước, sữa… người dân rưng rưng nước mắt khi đón nhận vì đến quá kịp thời. Do ngập kéo dài, nhiều khu dân cư bị mất điện, không có nước sạch để dùng.
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, trong những ngày qua, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có rất nhiều hoạt động tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng ngập lũ.
Cụ thể, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị Bộ, Quân khu 5 giúp nhân dân bị ngập, triển khai các tổ cơ động tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu. Cụ thể, trao 1.000 gói mì tôm, 1.000 chai nước suối, hai tấn lương khô, hỗ trợ 350 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn.
Đồng thời, tiếp nhận 11 tổ chức và cá nhân thiện nguyện, cấp phát cho nhân dân.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã giao hàng cứu trợ cho các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy phước Tây, Tuy Phước Bắc, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, An Nhơn Bắc... trị giá hàng hóa hỗ trợ khoảng 1,5 tỉ đồng.
Các doanh nghiệp đăng ký ủng hộ đến nay 163 tỉ đồng.
Hội Chữ thập đã cứu trợ khẩn cấp 500 thùng mì tôm, 300 ổ bánh mì và nước uống cho ba phường là Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc. Đồng thời, phối hợp các đơn vị thiện nguyện trao hàng chục ngàn suất ăn đến người dân.