Người dân vùng lũ Gia Lai ấm lòng khi nhận những phần cơm, nhu yếu phẩm thiết yếu

Theo ghi nhận của PLO ngày 21-11, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, đón nhận nhiều đoàn từ thiện và cứu trợ từ cơ quan chức năng, kịp thời mang những phần cơm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con vùng lũ.

Clip người dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai nhận cứu trợ do ảnh hưởng ngập lũ.

Nhiều phần quà rất đơn sơ, gồm cơm hộp, nước, sữa… người dân rưng rưng nước mắt khi đón nhận vì đến quá kịp thời. Do ngập kéo dài, nhiều khu dân cư bị mất điện, không có nước sạch để dùng.

Cuu-tro-Gia-Lai-6.jpg
Chị Phạm Thị Hoa (40 tuổi, xóm 3, thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước) nghẹn ngào chia sẻ: “Thiên tai đến, người dân không ai muốn nhưng giờ bà con khó khăn lắm, mong nhận được hàng cứu trợ để vượt qua khó khăn. Tôi cảm ơn đoàn từ thiện cứu trợ cho bà con. Hiện giờ gà, vịt chết hết rồi. Nước sạch cũng không có uống”.
Cuu-tro-Gia-Lai-3.jpg
Ông Lê Văn Tạo (60 tuổi, xóm 3, thôn Luật Lễ), cho biết: “Đoàn từ thiện của chùa đến trao khoảng 300 phần quà là cơm hộp, nước cho bà con. Do người dân rất đông, nên bà con chia sẻ với nhau, mỗi nhà chỉ nhận một phần, chia sẻ hoạn nạn với nhau. Nhà tôi bốn người, tôi nhận hai hộp cơm”. Theo ông Tạo, mấy hôm nay ngập lũ nên sinh hoạt, ăn uống của bà con rất khó khăn.
Cuu-tro-Gia-Lai-2.jpg
Tương tự, anh Nguyễn Xuân Danh (xóm 3, thôn Luật Lễ), nói: “Do suất quà ít nên bà con nhường nhịn, chia sẻ nhau. Tôi chỉ nhận phần cơm cho bà già (mẹ)”.
Cuu-tro-Gia-Lai-1.jpg
Chia sẻ với PLO, sư cô Thích nữ Nguyên Huệ (Đạo tràng Thánh Huệ, Gia Nghĩa, Lâm Đồng), nói: "Hôm nay, chúng tôi trao hơn 1.000 phần cơm cho người dân vùng ngập lũ. Trong đó, khu vực thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước sẽ trao hơn 300 suất cơm, nước sạch và sữa. Chúng tôi mong những phần quà nhỏ này sẽ phần nào giúp bà con vơi bớt khó khăn".

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, trong những ngày qua, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có rất nhiều hoạt động tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng ngập lũ.

Cuu-tro-Gia-Lai-5.jpg
Hàng chục ngàn phần quà là nhu yếu phẩm được trao đến tay người dân vùng lũ.

Cụ thể, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị Bộ, Quân khu 5 giúp nhân dân bị ngập, triển khai các tổ cơ động tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu. Cụ thể, trao 1.000 gói mì tôm, 1.000 chai nước suối, hai tấn lương khô, hỗ trợ 350 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Đồng thời, tiếp nhận 11 tổ chức và cá nhân thiện nguyện, cấp phát cho nhân dân.

Cuu-tro-Gia-Lai-4.jpg

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã giao hàng cứu trợ cho các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy phước Tây, Tuy Phước Bắc, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, An Nhơn Bắc... trị giá hàng hóa hỗ trợ khoảng 1,5 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp đăng ký ủng hộ đến nay 163 tỉ đồng.

Hội Chữ thập đã cứu trợ khẩn cấp 500 thùng mì tôm, 300 ổ bánh mì và nước uống cho ba phường là Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc. Đồng thời, phối hợp các đơn vị thiện nguyện trao hàng chục ngàn suất ăn đến người dân.

LÊ KIẾN
