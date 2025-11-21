Bộ đội dầm mình trong lũ tiếp tế lương thực, ứng cứu người dân ở Gia Lai 21/11/2025 11:41

(PLO)- Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai liên tục dầm mình trong lũ, mang lương thực tiếp tế cho người dân, ứng cứu những người bị cô lập.

Ngày 21-11, người dân tỉnh Gia Lai bước qua ngày thứ tư chống chọi với ngập lụt. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai vẫn đang triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bộ đội cứu dân trong mưa lũ. Ảnh: QK5

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân về ứng phó lũ lụt.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khác triển khai các phương án ứng phó.

Trong đợt mưa lớn kéo dài, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia sơ tán dân ở vùng ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn; gia cố nhà cửa và công trình, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nhanh chóng cơ động tiếp tế lương thực cho người dân. Ảnh: QK5

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động phương tiện, lương thực, thuốc men, các vật tư thiết yếu để hỗ trợ nhân dân những vùng bị thiệt hại nặng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng cứu, tiếp tế đồ ăn, nước uống, quần áo, sơ cấp cứu kịp thời các trường hợp gặp nạn.

Khắp nơi là hình ảnh những người chiến sĩ lực lượng vũ trang cầm trên tay túi cơm, hộp sữa, mỳ tôm, lương khô dầm mình trong dòng nước lũ đến từng ngõ ngách tiếp tế cho nhân dân vượt qua đói, rét.

Nhiều xuồng cứu hộ được huy động ứng cứu người dân. Ảnh: QK5

Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai của đơn vị luôn được duy trì nghiêm túc với tinh thần “4 tại chỗ”.

Lực lượng đảm bảo ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng “vì nhân dân phục vụ”, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trong mưa lũ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, không để người dân bị bỏ lại phía sau, góp phần nhanh chóng ổn định cuộc sống cho nhân dân.