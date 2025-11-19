Cảm động công an, bộ đội dầm mình dưới mưa lũ sơ tán người dân 19/11/2025 16:26

(PLO)-Nhiều chiến sĩ công an, bộ đội ở Đắk Lắk đang căng mình giữa mưa lũ để hỗ trợ, sơ tán người dân khỏi vùng bị ngập lụt.

Video: Cảm động công an, bộ đội dầm mình dưới mưa lũ sơ tán người dân

Theo ghi nhận của PLO, hiện nhiều địa phương ở Đắk Lắk đang bị ngập. Lực lượng chức năng vẫn căng mình giữa mưa lũ để hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nước lớn, mưa to, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.