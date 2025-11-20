Video: Công an Gia Lai ‘thâu đêm, suốt sáng’ hỗ trợ người dân vùng lũ 20/11/2025 20:48

(PLO)- Sau một đêm “thức trắng” cứu hộ bà con vùng ngập, ngày 20-11, Trung đội Cứu nạn – cứu hộ số 2, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục nhiệm vụ và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do mưa lũ ở phường Quy Nhơn Bắc.