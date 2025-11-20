Huy động xe thiết giáp và phương tiện bay ứng cứu người dân vùng lũ Gia Lai 20/11/2025 08:42

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động xe thiết giáp và các loại xe đặc chủng, phương tiện bay tham gia cứu hộ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai huy động nhiều phương tiện đặc chủng tham gia cứu hộ dân vùng lũ.

Tại các vùng bị ngập sâu, cô lập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động xe đặc chủng và sử dụng xe thiết giáp BTR - 152 tiếp cận hiện trường, ứng cứu đưa người dân đến nơi an toàn.

Đối với những khu vực không thể đưa lực lượng tiếp cận, Bộ Chỉ huy quân sự sử dụng phương tiện bay hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết giúp bà con, chờ giải pháp cứu hộ an toàn.

Phương tiện bay được sử dụng đưa nhu yếu phẩm cho người dân ở những khu vực hiểm trở, khó tiếp cận.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã triển khai trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng công an xã, dân quân cơ sở trực tiếp xuống các điểm ngập sâu để hỗ trợ người dân sơ tán.

Tính đến 16 giờ ngày 19-11, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã sơ tán hơn 3.649 người dân đến khu vực an toàn.

Thượng tá Khương Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi chia thành nhiều mũi để ứng cứu, tập trung vào các khu vực nước lên nhanh, nguy cơ cô lập cao. Nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng người dân.”

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai huy động lực lượng, trắng đêm tham gia cứu hộ người dân vùng lũ.



Bà Võ Thị Lưới (ngụ thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước) xúc động nói: “Lũ lên quá nhanh, nhấn chìm toàn bộ gia sản của gia đình và cuốn trôi hơn 100 con heo, sáu con bò. Nhờ bộ đội có mặt kịp thời, nên cả nhà tôi được cứu, đưa ra ngoài an toàn”.

Tương tự, chị Trần Thị Xuân (ngụ cùng thôn Luật Lễ) kể lại giây phút thoát hiểm trong gang tấc: “Trong đêm tối, nước chảy xiết và lên quá nhanh, gia đình tôi sáu người không thể thoát ra ngoài nên leo lên trần nhà ngồi. Trong lúc nước ngập đến nóc, mọi người đang hoang mang thì may mắn được bộ đội đến tận nhà, cứu ra ngoài”.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã sơ tán hơn 3.600 người dân vùng lũ.

Ngay trong đêm 19-11, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị bàn các biệp pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng chức năng.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trích hai tấn lương khô hỗ trợ tỉnh Gia Lai để hỗ trợ nhân dân trong đợt lũ này.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham Mưu trưởng Quân khu 5 cho biết Bộ Tư lệnh chỉ đạo thành lập sở chỉ huy hiện trường để túc trực 24/24. Chỉ đạo lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi mực nước các khu vực trọng yếu có thể tăng lên trở lại.

Để ứng phó mưa lũ, các tỉnh trên địa bàn đã sử dụng lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng có mặt tại các địa bàn xung yếu hỗ trợ, sơ tán bà con.

Đặc biệt, sau khi lũ rút, các phương án hỗ trợ cũng đã chuẩn bị bảo đảm cho cuộc sống người dân và các cơ sở ổn định, triển khai được ngay.