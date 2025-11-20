2 trực thăng tại Đà Nẵng chưa thể cất cánh vào Gia Lai, Đắk Lắk cứu trợ 20/11/2025 15:14

(PLO)- Hai trực thăng của Sư đoàn không quân 372 chưa thể cất cánh chở hàng cứu trợ vào Gia Lai, Đắk Lắk do gió lớn.

14 giờ 35 ngày 20-11, hai tổ đội trực thăng của Trung đoàn 930 - Sư đoàn 372 được lệnh đình chỉ nhiệm vụ bay. Nguyên nhân do khu vực Gia Lai, Đắk Lắk đang có gió cấp 6-7.

Trước đó, từ 8 giờ 30 cùng ngày, hai trực thăng của Trung đoàn không quân 930 tại sân bay Đà Nẵng được lệnh sẵn sàng cất cánh vào Gia Lai, Đắk Lắk hỗ trợ người dân.

Một trong hai trực thăng chờ cất cánh. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo kế hoạch, trực thăng sẽ đến sân bay Phù Cát (Gia Lai) tiếp nhiên liệu, sau đó bay vào khu vực Quy Nhơn, khu vực Tuy An Đông - Tuy An Tây (Đắk Lắk) để thả hàng cứu trợ.

Thông tin từ Sư đoàn 372 cho hay, hai trực thăng mang theo hơn 10 tấn hàng hóa cứu trợ cùng 100 phao tròn. Đây là hàng hóa do Quân khu 5 khai thác bảo đảm, cơ động bằng trực thăng. Tổng cộng có khoảng 20 tấn hàng dự kiến được chở bằng trực thăng.

20 tấn hàng hóa tương tự đang được cơ động bằng ô tô vào Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Mỗi suất hàng cứu trợ gồm mỳ tôm, sữa, nước uống, xúc xích, bánh ngọt...

Tuy nhiên đến chiều nay, lệnh bay được đình chỉ do gió lớn. Hoạt động bay cứu trợ sẽ được nối lại khi gió giảm cấp.