Tỉnh Đắk Lắk đề nghị thủy điện Sông Ba Hạ điều tiết, giảm mức xả lũ 19/11/2025 20:38

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị các nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn hồ đập, điều tiết, giảm mức xả lũ cho vùng hạ du.

Ngày 19-11, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản hỏa tốc, đề nghị các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Ba (phía Đông tỉnh Đắk Lắk).

Thủy điện Sông Ba hạ đang xả lũ. Ảnh: M.M

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk thống nhất theo đề nghị của chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, vận hành lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 105,96 m, nhằm giảm lũ cho hạ du.

Khi mực nước hồ đạt đến mức cao trình 105,96 m công ty thủy điện Sông Ba Hạ sẽ vận hành điều tiết duy trì mức nước xả bằng mực nước về hồ.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu chủ hồ chứa của thủy điện Sông Hinh, thủy điện Krông H’Năng, căn cứ điều kiện thực tế để vận hành giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình.

Nhiều nhà chìm trong biển nước. Ảnh: M.M

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các chủ hồ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vận hành các hồ chứa, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Thông tin từ Công ty thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết lúc 20 giờ ngày 19-11, mực nước hồ chứa đạt 105,05 m. Lưu lượng nước về hồ đạt 16.120 m3/, tổng lưu lượng nước xả về hạ du đạt 15.600 m3/s .

Hiện, Công ty thủy điện Sông Ba Hạ đang điều tiết giảm lũ cho hạ du theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều căn nhà bị ngập sâu. Ảnh: M.M

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 19-11, lưu lượng lũ về hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ đạt 16.120 m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100 m3/s.