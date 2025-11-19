Lý do thủy điện Sông Ba Hạ vẫn xả lũ ở mức cao dù hạ du ngập nặng 19/11/2025 17:40

(PLO)- Dù vùng hạ du ở Đắk Lắk bị ngập nặng nhưng thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ mức 16.100m3/s.

Lúc 16 giờ ngày 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ ở mức hơn 16.100 m3/s, dù nhiều khu dân cư vùng hạ du sông Ba (tại Đắk Lắk) bị ngập nặng.

Thủy điện xả lũ trên 16.100 m3/s

Nói về việc thủy điện Sông Ba Hạ vẫn xả lũ ở mức cao, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện hồ chứa của thủy điện đã vượt tràn, không thể tích nước thêm.

Video thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ.

“Giờ lũ đổ về rất lớn, hồ thủy điện không còn cắt lũ được. Vì vậy, lũ về bao nhiêu buộc phải xả bấy nhiêu, không thể khác. Hiện vấn đề cấp bách là tập trung hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du đang bị ngập”, vị này nói.

PLO liên hệ nhiều lần với lãnh đạo Công ty thủy điện Sông Ba Hạ nhưng chưa nhận được phản hồi.

Nhiều căn nhà bị nhấn chìm trong biển nước. Ảnh: C.A

Hơn 80 thôn, xóm bị ngập

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai công tác ứng phó lũ lụt trên địa bàn.

Bộ đội hỗ trợ sơ tán dân tại phường Sông Cầu. Ảnh: B.P

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ qua, mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước sông Ba, sông Kỳ Lộ… dâng rất nhanh, nhiều vùng ngập sâu từ 1 đến 3 m.

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 8.513 hộ tại 80 thôn/xóm bị ngập. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán gần 2.000 hộ với 5.621 người đến nơi an toàn.

Tại các xã Tuy An, Đồng Xuân… còn nhiều khu dân cư bị cô lập, chưa thể tiếp cận do nước dâng cao, chảy xiết.

Cũng do mưa lớn, hiện các hồ thủy điện và thủy lợi trên địa bàn đang xả lũ với lưu lượng lớn. Riêng thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ trên 14.000 m3/s, khiến nguy cơ ngập lụt vùng hạ du tiếp tục tăng cao.

Công an hỗ trợ người dân thoát khỏi căn nhà bị ngập. Ảnh: C.A

Tại cuộc họp, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các địa phương, sở, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật cảnh báo kịp thời tới người dân.

Ông Tuấn cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc bị chia cắt, tuyệt đối không để người dân qua lại các khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đảm bảo an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy lợi, thủy điện nhỏ; bố trí lực lượng trực 24/24, sẵn sàng vận hành điều tiết khi có tình huống phát sinh.

Công an sơ tán người dân vào vùng an toàn. Ảnh: C.A

Ông Tuấn cũng yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, bảo đảm cao nhất an toàn tính mạng người dân.