Đắk Lắk: Hàng chục ngàn hộ dân bị ngập, nhiều thủy điện vẫn buộc phải xả lũ

Ngày 19-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo sơ bộ về thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.
Hàng loạt thủy điện buộc phải xả lũ
Theo báo cáo, mưa lũ đã khiến một người ở phường Sông Cầu tử vong do sạt lở đất; khoảng 23.000 lượt nhà bị ngập; 1.123 hộ bị cô lập; số phải sơ tán khẩn cấp là 7.765 hộ.
Hiện, 7.765 hộ thuộc diện sơ tán khẩn cấp đã được đưa đến nơi an toàn. Tuy nhiên, nước lũ vẫn dâng nên khả năng số hộ bị ngập sẽ tiếp tục tăng.
Vẫn theo báo cáo của Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 19-11, hầu hết các hồ chứa của thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã đạt mực nước thiết kế. Trong đó, 199/253 hồ đạt mực nước dâng bình thường, 48/253 hồ đạt trên 70% dung tích thiết kế.
Vì vậy, hầu hết các công ty thủy điện đang xả lũ về hạ lưu bằng với lưu lượng lũ đổ về hồ chứa. Điển hình, thủy điện Sông Ba Hạ lúc 16 giờ ngày 19-11, lưu lượng lũ về hồ đạt 16.120 m3/s, tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100 m3/s.
Thủy điện Sông Hinh lúc 12 giờ ngày 19-11, lưu lượng lũ về hồ 2.229 m3/s, tổng lưu lượng xả về hạ lưu 1.349 m3/s.
Thủy điện Buôn Kuốp lúc 14 giờ ngày 19-11, lưu lượng lũ về hồ đạt 785 m3/s, tổng lưu lượng xả về hạ lưu 750 m3/s…
Cắt điện diện rộng, chia cắt giao thông nhiều nơi
Theo Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ khiến quốc lộ 19C, đoạn qua các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Xuân Phước đã bị ngập, gây chia cắt giao thông.
Ngoài ra, quốc lộ 25, đoạn qua địa phận xã Phú Hòa 1 và xã Sơn Hòa có nhiều điểm bị ngập. Quốc lộ 29, đoạn qua các xã Sơn Thành, Ea Ly và Đức Bình cũng tương tự.
Cạnh đó, rất nhiều tuyến đường tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc, Xuân Thọ, Phú Mỡ, Ô Loan, Tuy An Tây, Sơn Hòa… đã bị ngập hoặc sạt lở, gây chia cắt giao thông.
Vẫn theo báo cáo, mưa lũ đã gây sập tường rào tại trạm 110 KV Sông Cầu, buộc phải cắt điện khẩn cấp. Cả ba đường dây đến trạm này đều báo sự cố (khả năng cao có sạt lở trụ) nhưng chưa thể kiểm tra do nước lũ cao.
Đối với đường dây trung thế 22 KV, hiện điện lực Đắk Lắk đã cắt điện 1.230 trạm biến áp.
Vì vậy, có 118.817 khách hàng bị mất điện thuộc khu vực các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Tây, Sông Cầu, Đồng Xuân và Tây Hòa.
Huy động hàng chục nghìn chiến sĩ hỗ trợ người dân
Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ các địa phương ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời chuẩn bị vị trí bãi cất, hạ cánh máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn.
Công an tỉnh Đắk Lắk cũng huy động rất nhiều lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn. Trong ngày 19-11, các chiến sĩ công an, bộ đội đã dầm mình trong lũ, hỗ trợ người dân sơ tán.
Từ ngày 15 đến 19-11, toàn tỉnh Đắk Lắk có mưa to và rất to, lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến 400-800 mm. Một số khu vực có mưa lớn hơn 900 mm.
Trên sông Ba, mực nước tại trạm Củng Sơn hơn 39 m, vượt mức báo động 3. Mực nước trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang, Bàn Thạch cũng vượt mức báo động 3.
Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng hạ lưu sông Ba, lũ tiếp tục lên, mực nước đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1993 từ 1 đến 1,3 m.