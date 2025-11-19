Khánh Hòa khẩn trương khắc phục lở thân đập hồ Nước Ngọt do lũ 19/11/2025 18:13

(PLO)- Ngày 19-11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố nước lũ gây sạt lở thân đập hồ Nước Ngọt, xã Vĩnh Hải.

Theo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (Công ty), hồ Nước Ngọt có dung tích 1,8 triệu m3, phục vụ cấp nước cho hàng nghìn hộ dân và tưới tiêu cho 120 ha hoa màu.

Lãnh đạo công ty cho biết trong ngày 16 và 17-11, lượng mưa tại hồ khoảng 426 mm. Nhằm đảm bảo an toàn đập, Công ty đã chủ động mở hoàn toàn các cửa van tràn xả lũ hồ Nước Ngọt để duy trì mực nước hồ.

Ông Nghiêm Xuân Thành (thứ 2 từ phải qua) nghe báo cáo sự cố hồ Nước Ngọt.

Tuy nhiên, rạng sáng 17-11, lượng mưa tại thượng nguồn quá lớn (trên 192 mm) khiến nước lũ đổ về hồ khoảng 2.000 m3/s. Lưu lượng nước đổ về hồ lớn gấp 5 lần so với thiết kế lưu lượng xả lũ mặc dù đã mở hoàn toàn 3 cửa van tràn.

“Lưu lượng nước đổ về quá lớn đã làm gãy tường chắn sóng và xói lở hơn 150 m dọc thân đập vào sáng 17-11”, lãnh đạo công ty báo cáo.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty đã chủ động phối hợp với Lữ đoàn Đặc công nước 5, Bộ đội biên phòng; lực lượng Công an xã và UBND Vĩnh Hải khẩn trương khắc phục tạm thời.

Thân đập hồ Nước Ngọt đã được gia cố tạm thời.

Các lực lượng đã dọn dẹp cây cối, chướng ngại vật tại cửa vào tràn xả lũ, đảm bảo khả năng tháo nước của tràn xả lũ. Đồng thời, trải bạt phủ mái đập và đặt bao tải đất lên trên nhằm bảo vệ mái hạ lưu đập, tránh sạt trượt.

Cùng với đó, đắp bao đất để gia cố, tôn cao đoạn tường chắn sóng bị hư hỏng, tránh hiện tượng tiếp tục tràn nước nếu lũ về bất thường.

Đến khoảng 19 giờ ngày 17-11, công tác khắc phục tạm thời cơ bản hoàn thành. Hiện Công ty đang hạ mực nước hồ Nước Ngọt để đảm bảo an toàn. Sự cố đã làm thiệt hại khoảng 120 tỉ đồng.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đánh giá đơn vị vận hành và địa phương đã bám sát, khẩn trương khắc phục, gia cố đảm bảo an toàn ngay sau khi xảy ra sự cố.

“Tuy nhiên, nước ở thượng nguồn vẫn đổ về, nguy cơ tiếp tục vỡ thân đập. Do đó, trước mắt phải gia cố thân đập, hạ mực nước, đồng thời chuẩn bị phương án để xây lại thân đập”, ông Nghiêm Xuân Thành nói.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý việc hạ mực nước phải tính đến phương án đảm bảo phục vụ cho người dân và tưới tiêu. Ông đề nghị các cơ quan lập phương án nâng cấp để tăng dung tích hồ. Ngoài ra, yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành các hồ điều tiết nước khoa học, bám sát dự báo khí tượng thủy văn. Từ đó có phương án điều tiết không gây ngập lụt vùng hạ lưu nhưng phải đảm bảo an toàn hồ đập.

Mưa lũ những ngày qua đã làm tỉnh Khánh Hòa thiệt hại nặng nề. Tính đến sáng 19-11, mưa lũ đã làm 10 người chết, 2 người mất tích, ngập 9.000 căn nhà cùng hàng nghìn ha lúa, hoa màu. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, công trình bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 372 tỉ đồng.