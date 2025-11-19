Quốc lộ 1 ngập nặng, CSGT Khánh Hòa điều xe tải chở xe máy qua điểm ngập 19/11/2025 16:17

(PLO)- Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập nặng do mưa lũ, CSGT đã bố trí xe tải chở xe máy qua điểm ngập.

Chiều 19-11, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết mưa lũ khiến tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều điểm ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông.

Đội CSGT đường bộ 15/1 bố trí xe tải chở xe máy của người dân qua điểm ngập.

Theo ghi nhận, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua ở Khánh Hòa đã khiến một số điểm trên quốc lộ 1 ngập sâu từ 0,5-0,7m như đoạn Khu công nghiệp Phước Nam (xã Thuận Nam), đoạn Cam Tân (xã Cam Lâm)... Nhiều phương tiện bị chết máy khi lưu thông qua các điểm ngập, nhất là đối với xe máy.

Lực lượng CSGT Khánh Hòa đã phối hợp cùng công an các địa phương bố trí lực lượng túc trực và đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. Đồng thời phân luồng giao thông, khơi thông dòng nước đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Quốc lộ 1 đoạn trước Khu công nghiệp Phước Nam ngập sâu.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ 15/1 cho hay quốc lộ 1 đoạn trước Khu công nghiệp Phước Nam thuộc xã Thuận Nam đang bị ngập nặng. Lực lượng CSGT đang phân luồng giao thông. Đồng thời, bố trí lực lượng túc trực và đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

"CSGT đang lập chốt đặt cảnh báo, điều tiết ô tô qua khu vực bị ngập. Riêng xe máy sẽ được bố trí xe tải chở qua, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ 15/1 cho hay.

CSGT Khánh Hòa túc trực, điều tiết phương tiện qua điểm ngập.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng. Các doanh nghiệp vận tải chủ động điều chỉnh lịch trình, sắp xếp phương án di chuyển hợp lý, tránh đi vào khu vực đang bị đóng đường.

Mưa lũ cũng làm sạt lở nguy hiểm đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 nối Khánh Hòa với Lâm Đồng. Lực lượng CSGT đã tạm thời đóng đèo không cho các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.