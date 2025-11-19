Trong 1 giờ tăng 4 triệu m3 nước, hồ Sông Cái tăng lưu lượng xả lũ 19/11/2025 19:16

(PLO)- Chỉ trong vòng 1 giờ, lượng nước đổ về hồ Sông Cái ở Khánh Hòa hơn 4 triệu m3. Đơn vị vận hành phải tăng lượng xả lũ và cảnh báo ngập lụt vùng Phan Rang.

Tối 19-11, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa, đã phát thông báo tăng mức xả lũ trên hồ Sông Cái lên hơn 1.200 m3/s.

Lũ lên nhanh khiến nhiều nơi ở Khánh Hòa ngập sâu.

Theo báo cáo của công ty, lúc 7 giờ ngày 19-11, dung tích hồ Sông Cái đang khoảng 204 triệu m3. Đơn vị vận hành mở 3 van điều tiết nước với lưu lượng 466 m3/s để hạ mực nước hồ, đón đợt lũ mới.

Đến 13 giờ cùng ngày, dung tích nước trên hồ khoảng 200 triệu m3. Nhận thấy lượng mưa lớn, đơn vị vận hành tiếp tục tăng lưu lượng điều tiết lên hơn 800 m3/s để hạ mực nước.

Tuy nhiên, vào lúc 17 giờ cùng ngày, dung tích nước hồ Sông Cái đã là 214 triệu m3. Chỉ một giờ sau, lúc 18 giờ, dung tích hồ Sông Cái đã lên tới 218 m3.

"Từ 15 giờ 30 đến nay, lũ đổ về hồ Sông Cái quá nhanh. Chúng tôi đã chủ động điều tiết để hạ mực nước, tuy nhiên khu vực Phan Rang mưa lớn, ngập nước nên không thể tăng thêm khẩu độ nước qua tràn", lãnh đạo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận thông tin.

Hồ thủy lợi ở Khánh Hòa tăng lưu lượng xả lũ dự báo lũ sẽ tiếp tục lên.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du, đơn vị vận hành hồ Sông Cái thông báo sẽ tăng độ mở cửa tràn để tăng lưu lượng xả lũ lên hơn 1.200 m3/s.

Ngoài hồ Sông Cái, hồ Sông Sắt cũng tăng xả lên 216 m3/s. Tại hồ Trà Co, lưu lượng xả tăng lên 317 m3/s, hồ Sông Trâu xả với lưu lượng 193 m3/s.

Công ty cho biết việc tăng lưu lượng xả có thể gây ngập nhanh tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông và những nơi đã ngập từ trước. Do đó, đơn vị vận hành hồ chứa đề nghị các phường, xã vùng hạ du thông báo cho người dân nắm tình hình, sẵn sàng phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân khi có yêu cầu.

Đồng thời, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, suối, sông. Người dân cần chủ động sơ tán, di dời tài sản khỏi các khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết.