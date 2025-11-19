Quảng Trị: Trụ sở xã ngập sâu, nhiều giấy tờ bị nước cuốn trôi 19/11/2025 18:56

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến trụ sở UBND xã Đakrông bị ngập sâu, hàng loạt máy tính hư hỏng, nhiều loại giấy tờ bị ướt hoặc cuốn trôi.

Ngày 19-11, ông Lê Châu Trí, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả đợt ngập lụt vừa qua tại trụ sở xã.

Thiệt hại nhiều tài sản, hồ sơ

Theo ông Trí, từ tối 16-11, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn diện rộng. Lượng mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến mực nước sông Đakrông dâng cao đột ngột.

Nhiều giấy tờ, đồ đạc tại trụ sở UBND xã Đakrông bị ướt, trôi do nước lũ.

Nước lũ đã tràn vào gây ngập nhiều vị trí, trong đó khu vực trụ sở UBND xã Đakrông (đóng tại khu vực Klu) ngập sâu khoảng 1 m.

Thống kê sơ bộ, nước lũ đã gây ngập 4 phòng làm việc tại trụ sở xã, bao gồm 3 phòng thuộc phòng Kinh tế và 1 phòng Kế toán.

Hậu quả, 5 bộ máy vi tính để bàn, 5 máy in, 2 máy scan và 1 tủ lạnh chuyên dụng trữ vắc-xin bị hư hỏng. Đặc biệt, nhiều hồ sơ, giấy tờ lưu trữ tại đây đã bị nước làm ướt, thậm chí cuốn trôi.

Bùn đất đọng lại sau cơn lũ.

"Hiện chưa thể xác định con số cụ thể về lượng giấy tờ, hồ sơ bị hư hỏng. Đơn vị đã tháo ổ cứng của các máy tính bị ngập nước gửi đi sửa chữa với hy vọng khôi phục được dữ liệu quan trọng" - ông Trí thông tin.

Lũ lên bất thường sau nhiều năm

Trao đổi về tình hình mưa lũ tại địa phương, ông Lê Hoài Phong, Chủ tịch UBND xã Đakrông, cho biết đây là đợt nước lên cao bất ngờ. Trong khoảng 4-5 năm trở lại đây, trụ sở UBND xã tại khu vực Klu chưa từng bị ngập như vậy.

Thời điểm nước lũ dâng cao gây ngập tại xã Đakrông.

Số lượng giấy tờ, hồ sơ bị ướt và cuốn trôi thuộc nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau. Những ngày qua, sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh, đồng thời tìm cách phơi khô, khôi phục các tài liệu còn sót lại nên chưa có số liệu thống kê thiệt hại cuối cùng.

Theo lãnh đạo xã Đakrông, sự cố đã làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động của UBND xã. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục để sớm ổn định lại công việc, phục vụ người dân.