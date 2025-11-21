Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thăm, tặng quà bà con vùng lũ ở Gia Lai 21/11/2025 13:53

(PLO)- Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến thăm, tặng quà bà con vùng lũ ở Gia Lai.

Ngày 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đã đến thăm, động viên, chia sẻ và tặng 100 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra, tặng quà và động viên các đơn vị quân đội đang hỗ trợ địa phương, nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà cho nhân dân vùng lũ ở Gia Lai.

Tại đây, Thượng tướng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai, các đơn vị bộ đội của Bộ, Quân khu 5 trong công tác ứng phó mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau lũ.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị quân đội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà, động viên đơn vị quân đội tại địa phương tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương và người dân ứng phó mưa lũ.

Dịp này, Quân khu 5 cũng trao 50 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại 2 địa phương trên (mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng) cùng 5 tấn lương khô cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.