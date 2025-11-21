Thông tin mới nhất về lũ, số người chết và mất tích ở miền Trung 21/11/2025 13:16

(PLO)- Tính đến 11 giờ ngày 21-11, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 53 người chết, mất tích, trong đó 44 người chết và 9 người mất tích.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phát đi thông tin cập nhật tình hình mưa lũ tại miền Trung, tính đến 11h 21-11.

Tình hình mưa (19h/20-11 - 11h/21-11):

Các tỉnh Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa phổ biến từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm, một số trạm mưa lớn: Sông Hinh (Đắk Lắk) 183mm; Ea M’Đoal (Đắk Lắk) 142mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 162mm; Nam Trà My (Đà Nẵng) 67mm, Đạ Chais 5 (Lâm Đồng) 55mm.

Mưa lũ ở miền Trung đã gây thiệt hại sơ bộ hơn 3.000 tỉ đồng. Ảnh: TIẾN THOẠI

Dự báo: Từ ngày 21-11 đến hết đêm 22-11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Tình hình lũ (10h/21-11):

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống; sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.

Mực nước lúc 10h/21-11:

- Trên sông Ba (Đắk Lắk) tại Củng Sơn là 32,44m, trên BĐ2 là 0,44m (đạt đỉnh lúc 1h/20/11 là 40,99 m, vượt lũ lịch sử năm 1993 là 1,09m), đang xuống; tại Phú Lâm: 2,34m, trên BĐ1 là 0,64m (đạt đỉnh lúc 03h/20/11 là 5,4 m, vượt lũ lịch sử năm 1993 là 0,19m); Trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn là 426,49m, trên BĐ3 2,49m.

- Sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa là 7,04m, trên BĐ2 0,04m (đạt đỉnh lúc 20h/19/11 ở mức 9,09m).

- Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa 6,25m, trên BĐ3 là 0,55m (đạt đỉnh lúc 15h/20/11 là 6,77m, vượt lũ lịch sử năm 1986 là 0,19m), đang xuống chậm.

- Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại Đồng Trăng (lúc 07h/21/11) là 8,31m, trên BĐ1 là 0,31m, (đạt đỉnh lúc 5h/20/11 là 13,14, dưới lũ lịch sử 2009 là 0,28m), đang xuống.

- Trên sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại Tân Mỹ 36,05m, trên BĐ1 0,55m (đạt đỉnh lúc 4h/20/11 là 40,25m, trên BĐ3 là 2,75m), đang xuống.

Dự báo:

- Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn xuống dưới BĐ2, tại Phú Lâm xuống dưới BĐ1; trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa xuống dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

- Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ba sẽ xuống dưới mức BĐ1; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên chậm và ở trên mức BĐ3.

Tình hình hồ chứa:

Hiện các hồ đang vận hành giảm lũ theo chỉ đạo tại văn bản số 139 ngày 19-11 của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk. Tính đến 10h/21-11, đã cắt giảm lũ cho hạ du lưu vực sông Ba là 109,75 triệu m3, trong đó hồ Sông Ba Hạ là 69,2 triệu m3; hồ Sông Hinh là 28,75 triệu m3; hồ Krông H'Năng là 11,80 triệu m3.

Tình hình thiệt hại:

Về người: 44 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 05, Đắk Lắk 17, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4); 9 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1). Tăng 1 người chết so với báo cáo lúc 6h30 ngày 21-11.

Về nhà: 168 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 03, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 09, Khánh Hòa 05, Lâm Đồng 26); qua liên hệ trực ban địa phương hiện còn 26.906 nhà ngập (Gia Lai 6.320, Đắk Lắk 11.586, Khánh Hòa 9.000); các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa: 50 xã/ phường; Gia Lai: 03 xã/phường; Đắk Lắk: 07 xã/phường).

Về nông nghiệp:

- 13.484 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại (Quảng Trị 79ha, Đà Nẵng 59ha, Đắk Lắk 1.106ha, Khánh Hòa 10.600ha, Lâm Đồng 1.640ha); 2.059ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại (Quảng Trị 10ha, Đà Nẵng 53ha, Quảng Ngãi 04ha, Đắk Lắk 392ha, Khánh Hòa 1.600ha).

- 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị 848 con, Đà Nẵng 352 con, Quảng Ngãi 29 con, Đắk Lắk 5.283 con, Khánh Hòa 24.219 con).

- 88 ha thủy sản thiệt hại (Khánh Hòa).

Về giao thông

Về đường bộ: Hiện còn 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở cục bộ gây ách tắc giao thông: 08 vị trí QL 1; 06 vị trí đường Trường Sơn Đông; 01 vị trí QL 14D; 03 vị trí QL 4E; 03 vị trí QL 40B; 03 vị trí QL 27C; 02 vị trí QL20 (trong đó có sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn và sạt lở, đứt gẫy đèo Mimosa tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp) và 147 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Về đường sắt: Ngày 19-11 đã dừng 8 chuyến tàu khách; ngày 20-11, dừng 6 chuyến khách (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5).

- Về hàng không: Cảng Hàng không Tuy Hoà dự kiến khai thác trở lại từ 12h ngày 21-11.

Về điện: 1.156.501 khách hàng mất điện, đã khôi phục 664.249 khách hàng, còn mất điện 492.252 khách hàng (Đà Nẵng 137; Gia Lai: 66.578; Đắk Lắk: 245.826; Khánh Hòa: 180.708).

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỉ đồng.

Công tác chỉ đạo ứng phó với lũ đặc biệt lớn ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa

- Ngày 21-11 Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 2549 hỗ trợ khẩn cấp 700 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương (Khánh Hòa 200 tỉ đồng, Lâm Đồng 200 tỉ đồng, Gia Lai 150 tỉ đồng, Đắk Lắk 150 tỉ đồng).

- Ngày 21-11, 3 đoàn kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn (Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại Gia Lai).

- Tối ngày 20-11, từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ ngành và các địa phương để chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ.

- Thủ tướng Chính phủ đã có 6 Công điện chỉ đạo ứng phó với mưa, lũ.

- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên liên hệ với lãnh đạo các địa phương để nắm tình hình, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ.