TP.HCM chuyển 105 tấn hàng cứu trợ đến Khánh Hòa sau 2 ngày phát động 22/11/2025 21:42

(PLO)- Chỉ sau gần hai ngày phát động đợt tiếp nhận khẩn hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, TP.HCM đã chuyển ngay 105 tấn hàng hóa đến Khánh Hòa.

Phát huy truyền thống “TP.HCM nghĩa tình – vì cả nước, cùng cả nước”, tối 21-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động đợt tiếp nhận khẩn để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Việc này được triển khai ngay sau khi Bộ Chính trị yêu cầu một số địa phương trực tiếp chi viện lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và lực lượng y tế cho các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo phân công: TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; TP Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương và tinh thần sẻ chia mạnh mẽ của người dân TP, chỉ sau chưa đầy hai ngày phát động, tính đến nay (tối 22-11) Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận và chuyển ngay 105 tấn hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đến tỉnh Khánh Hòa.

Tối 22-11, tại các điểm tiếp nhận vẫn có rất đông người dân mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân vùng bão lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của người dân TP, đến nay số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng bão lũ đã cơ bản đầy đủ. Hiện nay, TP ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng lưu ý người dân không gửi các nhóm hàng hóa tươi, sống (trái cây, bánh mì, các loại bánh tự làm, thực phẩm dễ hư hỏng…) do giao thông tại vùng lũ hiện đang rất khó khăn. Đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi gửi.

Người dân gửi hàng hoá tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trong ngày 22-11. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Người dân đến gửi đồ hỗ trợ tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hiện TP.HCM đang tiếp nhận hàng hoá tại các điểm gồm: Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định); Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM (5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn); 3 cơ sở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tại số 201 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh), 106 đường 30 tháng 4 (phường Phú Lợi), 68 Lê Lợi (phường Vũng Tàu).

14 nhà ga tuyến metro số 1 gồm: Bến Thành, Nhà hát TP.HCM, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến xe Suối Tiên.

Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn); Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (135 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn); Nhà thiếu nhi TP.HCM (36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hoà)…