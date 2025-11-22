Nghĩa tình của người dân TP.HCM hướng về vùng lũ miền Trung 22/11/2025 19:26

(PLO)- Người dân ở TP.HCM mang hàng hóa về Hội chữ thập đỏ để chuyển cho đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Tối 22-11, ghi nhận tại Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (cơ sở 2) trên đường 30-4 thuộc phường Phú Lợi, không khí làm việc đang rất tất bật, khẩn trương, dòng người mang hàng hóa đến ủng hộ đồng bào miền trung vẫn nối dài, dù trời đang có mưa nhẹ.

Dòng người đổ về suốt cả ngày

Ngay từ sáng, người dân đã liên tục mang theo đủ loại nhu yếu phẩm như mì tôm, sữa, nước uống, quần áo, chăn màn, thuốc men, bánh kẹo… Tất cả được vận chuyển bằng đủ phương tiện, từ xe máy, ô tô cá nhân đến cả xe tải của các doanh nghiệp.

Càng lúc càng đông người đến ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đến chiều tối, lượng người đổ về càng đông hơn. Nhiều thời điểm, khu vực sân trụ sở Hội Chữ thập đỏ gần như ken đặc người và hàng hóa, buộc lực lượng chức năng phải hỗ trợ điều tiết để tránh ùn ứ.

Một nhân viên Hội cho biết chưa năm nào người dân mang hàng hóa đến nhiều và liên tục như đợt này. Do lượng đồ cứu trợ dồn về quá nhanh, các phòng bên trong trụ sở đã kín đặc thùng hàng. Để kịp tiến độ, Hội Chữ thập đỏ kêu gọi người dân hỗ trợ vận chuyển và phân loại.

Ngay lập tức, hàng chục người dân xắn tay áo bước vào làm việc. Đội thì bốc xếp khiêng từng bao gạo, thùng mì, thùng nước. Đội khác phân loại quần áo, tách đồ mới, đồ cũ, đóng gói thành từng kiện lớn.

Một người đàn ông vừa mang vài thùng nước suối và mì tôm đến ủng hộ đã ở lại xắn tay áo cùng mọi người phân loại, đóng gói hàng hóa: “Tôi nghĩ mình góp một chút sức cũng là góp phần đưa hàng đến bà con nhanh hơn. Trong cảnh thiên tai, ai giúp được gì thì giúp" - ông nói.

Hàng trăm tấn hàng hóa đã được người dân chuyển đến.

Trong dòng người đến ủng hộ, có người phụ nữ trên 60 tuổi chở ít quần áo và một số nhu yếu phẩm. Bà cho biết nhà có gì đều mang ra để ủng hộ.

“Tôi xem thông tin thấy người dân miền Trung bị bão lũ, ai cũng trong cảnh màn trời chiếu đất mà tự dưng nước mắt cứ tuôn ra. Trong nhà tôi có gì có thể ủng hộ tôi đều gom mang hết ra đây, mong sao bà con ngoài đó sớm vượt qua khó khăn” - bà chia sẻ.

Có người dân đi xe máy chở vài thùng mì tôm cùng quần áo đến để ủng hộ, có người chất đầy nhu yếu phẩm lên ô tô con chở đến quyên góp, có công ty dùng xe tải chở cả tấn hàng hóa đến… Dù ít hay nhiều thì đây đều là tấm lòng của người dân địa phương gửi đến bà con đang cực kỳ khó khăn tại vùng rốn lũ.

Những khoảnh khắc ấy khiến điểm tiếp nhận trở thành không gian của sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái, mỗi khi cả nước gặp khó khăn.

Hàng chục người dân phụ giúp Hội chữ thập đỏ phân loại, đóng thùng để chuẩn bị đưa lên xe chuyến ra Đắk Lắk.

Chuyển hàng cứu trợ trong đêm nay

Theo đại diện Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (cơ sở 2), tính đến tối 22-11, tổng lượng hàng tiếp nhận đã ước tính lên đến hàng trăm tấn.

Để hàng cứu trợ đến tay người dân sớm nhất, Hội đã chuẩn bị hai xe tải (loại 20 tấn) để xuất phát trong đêm nay hướng về tỉnh Đắk Lắk, nơi đang chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ.

Đại diện Hội cho biết dù lượng hàng đã rất lớn, Hội vẫn tiếp tục mở cửa đến khuya để nhận các đợt quyên góp tiếp theo, đồng thời bố trí lực lượng túc trực xuyên đêm để phân loại, đóng gói và đưa lên xe.

Trời nhá nhem tối, dưới ánh đèn, tiếng băng keo dán thùng, tiếng người khiêng vác, tiếng gọi nhau phân loại vang lên không ngớt.

Giữa tất bật, hình ảnh những bàn tay nối tiếp nhau chuyền từng thùng hàng đã nói lên tấm lòng của người dân TP.HCM hướng về miền Trung bằng tình cảm chân thành và yêu thương nhất.