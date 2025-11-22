Bác sĩ ở TP.HCM lên đường hỗ trợ y tế cho người dân vùng lũ lụt miền Trung 22/11/2025 16:11

(PLO)- 10 bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) xuất phát ngay trong đêm để kịp thời hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 22-11, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM về việc hỗ trợ khẩn cấp người dân tỉnh Khánh Hòa đang bị thiệt hại do mưa lũ, chỉ sau 2 giờ tiếp nhận nhiệm vụ, 10 bác sĩ và lái xe của Bệnh viện Thống Nhất đã làm xong mọi công tác chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đúng 22 giờ 30 phút, ngày 21-11, chuyến xe của Bệnh viện Thống Nhất lăn bánh, mang theo tinh thần khẩn trương, đầy trách nhiệm và nghĩa tình, thể hiện sự sẻ chia và quyết tâm đồng hành cùng đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt.

Đoàn công tác quyết tâm xuất phát ngay trong đêm để kịp thời hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Đoàn công tác quyết tâm xuất phát ngay trong đêm ra Khánh Hòa. Ảnh: BVCC

Trước giờ lên đường, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, đã gặp gỡ giao nhiệm vụ cho đoàn công tác. BS Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của thành viên đoàn công tác, đây là mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm của người thầy thuốc Bệnh viện Thống Nhất đối với đồng bào khi gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh.

Giám đốc bệnh viện đề nghị đoàn công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền, y tế địa phương để đảm bảo công tác hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất và chú ý công tác bảo đảm an toàn trong di chuyển và thực hiện nhiệm vụ.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, giao nhiệm vụ cho đoàn công tác. Ảnh: BVCC

Đoàn công tác của Bệnh viện Thống Nhất mang theo thuốc men, trang thiết bị thiết yếu, tư trang gọn nhẹ bảo đảm tính cơ động nhanh, kịp thời. Mọi vấn đề khác, bệnh viện sẽ tiếp tục cung cấp trong những ngày tiếp theo để đoàn có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Đúng 6 giờ sáng nay (22-11), đoàn công tác của Bệnh viện Thống Nhất đã có mặt, nhận nhiệm vụ từ Sở Y tế Khánh Hoà và bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.