Chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 22/11/2025 06:00

(PLO)- Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đang bị lũ dữ hoành hành; báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục kêu gọi bạn đọc trong và ngoài nước cùng chung tay hỗ trợ đồng bào vượt qua cơn khốn khó.

Thưa quý bạn đọc!

Những ngày này, miền Trung lại oằn mình trong lũ dữ. Giữa đêm mưa gió, tiếng cầu cứu vang lên từ những mái nhà chơ vơ giữa biển nước. Có nơi, người dân phải dỡ từng tấm ngói, kéo nhau thoát lên nóc nhà trong tuyệt vọng. Trẻ nhỏ được đặt trong thau nhựa để vượt lũ, còn người già run rẩy bám vào những thanh xà nhà mong chờ lực lượng cứu hộ. Chỉ trong khoảnh khắc, nhiều gia đình mất người thân ngay trên mái nhà lạnh buốt - nạn nhân của dòng nước xiết và cái rét thấu xương.

Lũ lên nhanh đến mức người dân không kịp trở tay. Nhiều khu dân cư bị cô lập giữa biển nước; những thứ của cải dành dụm suốt năm như thóc lúa, hoa màu, đàn gia súc, gia cầm bị cuốn đi trong chốc lát.

Những con số trong báo cáo thiệt hại vừa được cập nhật càng nhói lòng hơn: Tính đến sáng 21-11, mưa lũ và sạt lở đất ở Trung Bộ đã khiến 44 người chết, 9 người mất tích, 168 ngôi nhà hư hỏng; gần 68.000 ngôi nhà chìm trong nước, hàng chục xã, phường vẫn hoàn toàn bị cô lập. Về nông nghiệp có hơn 13.000 ha lúa, hoa màu, rau màu, hơn 2.000 ha cây trồng lâu năm, hằng năm bị thiệt hại, hơn 30.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Thiên tai lại một lần nữa thử thách sức chịu đựng của đồng bào ta, vốn đã quá nhiều năm gồng gánh bão lũ.

Người dân TP.HCM quyên góp nhu yếu phẩm gửi đồng bào vùng lũ ngày 21-11. Ảnh: THUẬN VĂN

Miền Trung không đơn độc

Trước muôn trùng gian khó ấy, báo Pháp Luật TP.HCM với chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” phát động từ ngày 30-10 đã và đang nhận được những nghĩa tình đầu tiên từ bạn đọc khắp nơi. Những món quà, dù lớn hay nhỏ, đều gửi gắm chung một tấm lòng: “Miền Trung không đơn độc”.

Nhưng lũ vẫn còn cao, nguy cơ vẫn còn đó và hành trình khắc phục hậu quả sẽ còn rất dài. Vì vậy, chúng tôi tha thiết tiếp tục kêu gọi bạn đọc trong nước và kiều bào ở nước ngoài hãy cùng chung tay san sẻ khó khăn, tiếp thêm hơi ấm để giúp bà con có thêm nguồn lực đứng dậy sau những ngày đau thương nhất.

Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều mùa thiên tai. Và lần này, chúng ta vẫn sẽ không để miền Trung lẻ loi trong khốn khó.

Xin hãy cùng chúng tôi nắm lấy những bàn tay đang chìa ra giữa biển nước. “Thương lắm miền Trung ơi”, rồi bình yên sẽ lại về…

Nhiều tấm lòng hướng về miền Trung ruột thịt

Ngay khi báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục quyên góp chương trình “Thương lắm miền Trung ơi”, ông Đặng Công Minh, Trưởng phòng Marketing truyền thông Công ty TNHH Gia sư eTeacher, cho biết những ngày này, khi cả nước dõi theo miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ, tập thể eTeacher không khỏi day dứt trước những hình ảnh xé lòng từ vùng lũ.

Biết báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục vận động bạn đọc chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung, tập thể eTeacher càng thêm thôi thúc phải góp sức mình, dù nhỏ bé, vào nỗ lực chung của xã hội.

“eTeacher đặc biệt quan tâm đến việc học tập của các học sinh trong vùng thiên tai. Nhiều em đã mất sạch sách vở, bút viết, không còn dụng cụ cơ bản để quay lại trường khi lũ rút.

eTeacher mong muốn hỗ trợ tập vở và bút viết cho học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ” - ông Minh cho biết.

Đồng hành cùng lời kêu gọi của báo Pháp Luật TP.HCM hướng về miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ, hệ thống nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu cũng chung tay hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Đại diện Long Châu cho biết doanh nghiệp mong muốn góp phần giúp bà con sớm ổn định sức khỏe sau những ngày chống chọi với lũ dữ.

Theo đó, Long Châu gửi tặng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu, ưu tiên các mặt hàng phục vụ sơ cứu, phòng bệnh và đảm bảo vệ sinh, những nhu cầu cấp bách sau thiên tai. Sự hỗ trợ kịp thời này nhằm giúp người dân hạn chế nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn phục hồi sau lũ.