Người dân TP.HCM nườm nượp góp sức giúp đồng bào vùng bão lũ 22/11/2025 12:48

(PLO)- Từ sáng sớm, người dân TP.HCM liên tục mang đồ dùng đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để gửi về cho đồng bào vùng bão lũ. Trong không khí khẩn trương, mỗi túi quà được trao đi đều chất chứa sự sẻ chia từ TP mang tên Bác.

Từ sáng 22-11, trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (phường Tân Định) đã tấp nập người dân ra vào gửi đồ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Trước cổng, xe máy dựng nối dài, thùng hàng xếp lớp chờ chuyển vào bên trong. Phía trong, lực lượng tiếp nhận làm việc không ngơi tay, phân loại, ghi chép rồi đưa hàng sang khu vực đóng gói để kịp chuyển đi trong ngày.

Ai cũng dồn sức làm việc khẩn trương với chung một mục đích duy nhất là sớm tiếp sức cho người dân vùng mưa lũ.

Sáng nay, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM rất đông người chở hàng cứu trợ đến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG



Những chuyến xe chở đầy ắp sự nghĩa tình của người dân TP.HCM gửi đến đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong dòng người đến từ sớm, chị Nguyễn Thị Thuỳ Trang, nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP, cho biết ban đầu chị chỉ định cùng cơ quan mang quà hỗ trợ. Nhưng khi vừa đến nơi, thấy lực lượng tiếp nhận phải xoay xở liên tục giữa hàng chục thùng quần áo và nhu yếu phẩm, chị và năm đồng nghiệp quyết định ở lại phụ giúp.

“Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, nhưng nhìn cảnh mọi người làm việc thế này thì mình không nỡ về. Chỉ mong góp một phần nhỏ cho bà con đang gặp khó vì thiên tai”- chị Trang nói, tay vẫn không ngừng sắp lại từng xấp quần áo trong thùng.

Từng gói hàng được phân loại, đánh dấu trước khi gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Người dân, cán bộ cùng tất bật phân loại hàng hoá. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đứng bên cạnh khu vực phân loại, bà Trần Thị Bé (phường Bình Thạnh) mang theo một bao quần áo cũ và vài chiếc chăn mỏng. Bà cho biết xem tin tức thấy nhiều khu vực ở miền Trung ngập sâu, thấy thương bà con vùng lũ nên khi vừa nghe Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động tối qua, bà tranh thủ soạn đồ và đem đến gửi.

“Trong nhà còn mấy bộ quần áo tốt tôi tranh thủ giặt tối qua rồi mang lên. Có cái chăn mỏng nữa, hy vọng người ta dùng tạm những ngày đầu. Mong sao bà con sớm vượt qua những ngày khó khăn”- bà bộc bạch.

Các gói hàng sau khi được phân loại được xếp lên chờ giao đến tay bà con vùng bão lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Anh Võ Minh Tài (ngụ phường Tân Bình) cũng tranh thủ ghé gửi bao quần áo cũ trước giờ vào ca làm. Anh nói mấy hôm nay xem tin tức thấy nhiều khu ngoài miền Trung vẫn bị ngập, đường sá chia cắt.

“Thấy cảnh bà con kẹt giữa vùng lũ lại mà thương lắm, thấy TP vận động thì tôi gom đồ đem lên, chủ yếu có vài bộ áo ấm, quần dài của vợ chồng tôi, mấy cái mền còn tốt. Cái nào còn sạch là đem theo hết”- anh Tài chia sẻ.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động đợt tiếp nhận khẩn quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Trọng tâm là hỗ trợ nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và một số địa phương lân cận bị ảnh hưởng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân TP.HCM cùng chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Người dân tấp nập mang đồ đến hỗ trợ vùng bão lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG



Trong đó gồm quần áo mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, tươm tất; đã giặt sạch, phơi khô; được phân loại nam/nữ/trẻ em và ghi rõ bên ngoài thùng, bao. Nhu yếu phẩm thiết yếu còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, sữa, dầu ăn, muối, đường; chăn, mền, áo mưa, đèn pin, pin sạc,…

Khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ như dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu, một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn của ngành y tế.

Toàn bộ hàng hóa sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đơn vị phối hợp kiểm tra, phân loại, đóng gói theo chủng loại, cỡ số trước khi vận chuyển đến các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm đúng nơi, đúng người, đúng nhu cầu.

Một xe chở đầy hàng hoá đến hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thời gian tiếp nhận chia thành 2 đợt. Đợt 1 (khẩn cấp), từ chiều 21-11 đến sáng 22-11, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhóm thiện nguyện chuyển hàng về trước 10g để kịp vận chuyển ra vùng lũ.

Đợt 2, tiếp tục nhận đến trước 10g ngày 24-11 nhằm bổ sung hỗ trợ cho các khu vực còn bị chia cắt, ngập sâu, khó khăn kéo dài.

Điểm tiếp nhận tập trung tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Nhà Văn hoá Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn); 3 cơ sở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tại số 201 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Cầu Ông Lãnh), 106 đường 30 tháng 4 (phường Phú Lợi), 68 Lê Lợi (phường Vũng Tàu).

Ngoài ra có các điểm tiếp nhận tại Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM tại 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn. Các điểm tiếp nhận tại tuyến metro số 1 do Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phối hợp thực hiện.