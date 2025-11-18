Chủ tịch nước: Làm mọi việc để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống 18/11/2025 13:49

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước đã và đang làm tất cả mọi việc để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 18-11, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bảo An (xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương và TP Đà Nẵng.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu. Ảnh: PV

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân TP Đà Nẵng, các vùng, địa phương trên cả nước đã và đang phải gánh chịu do thiên tai.

Chủ tịch nước cũng gửi lời tri ân sâu sắc lực lượng tuyến đầu, quân đội, công an, cán bộ các cấp và nhân dân cả nước đã nhường cơm sẻ áo, không quản nguy hiểm để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chủ tịch nước khẳng định, đoàn kết là truyền thống văn hóa lịch sử, được hun đúc qua hàng ngàn năm. Đoàn kết luôn là cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh.

Giá trị thiêng liêng, truyền thống quý báu đó đã tạo nên nét đẹp văn hóa rất đặc trưng của con người Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường cho hay, theo suốt chiều dài lịch sử, tinh thần đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong đó có đóng góp rất quan trọng của quân và dân TP Đà Nẵng cũng như nhân dân 17 thôn của xã Gò Nổi. Trong giai đoạn phát triển mới, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng 20 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào TP Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: PV

Chủ tịch nước đề nghị địa phương nâng cao hơn nữa mức sống, thu nhập của người dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công, người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời chủ động có giải pháp thích ứng và xây dựng cộng đồng an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường.

“Đảng, Nhà nước đã và đang làm tất cả mọi việc để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời chỉ đạo Chính phủ, các cấp ngành xây dựng chiến lược tổng thể ứng phó với thiên tai, ưu tiên ngân sách nâng cấp đê điều, chống ngập, sạt lở”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng 20 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào TP Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ, góp phần giúp TP khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ tịch nước cũng tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gò Nổi và 17 thôn của xã; tặng quà cho Ngày hội thôn Bảo An, 10 gia đình chính sách tiêu biểu.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Bàn; dâng hương tại nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu (xã Gò Nổi).