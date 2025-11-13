Bốc xếp hơn 20 tấn hàng cứu trợ ở TP.HCM để chuyển đến bà con vùng bão, lũ 13/11/2025 13:12

Ngày 13-11, tại trụ sở chính Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phường Cầu Ông Lãnh), hàng chục người dân và tình nguyện viên cùng nhau sắp xếp hàng hóa lên xe, chuẩn bị hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ tại TP Đà Nẵng.

Tình nguyện viên sắp xếp hàng hóa lên xe. Ảnh: HN

Trao đổi với PLO, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (phụ trách chung), cho biết hội đang gấp rút hoàn tất chuyến xe cứu trợ gần 20 tấn hàng hóa, dự kiến khởi hành trong trưa nay.

"Nếu không có gì thay đổi, tối mai, tại cơ sở 2 (Bình Dương cũ), hội sẽ tiếp tục tổ chức chuyến xe thứ hai hướng đến người dân vùng bão lũ tại TP Huế" - ông Tuấn cho hay.

Theo ông Tuấn, các mặt hàng cứu trợ năm nay được chuẩn bị đa dạng, thiết thực, gồm mì gói, gạo, nước uống, xà phòng, kem đánh răng, bàn chải và thực phẩm dùng liền, phù hợp điều kiện sinh hoạt khó khăn sau thiên tai.

Nhiều mặt hàng thiết yếu được mang đến bà con vùng bão, lũ. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ TP.HCM

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tỉnh bạn trong công tác cứu trợ khẩn cấp. Trước khi bão số 13 đổ bộ, chúng tôi cũng đã chuyển nhiều xuồng cứu hộ đến các địa phương để hỗ trợ ứng phó kịp thời” - ông Tuấn tâm sự.

Dự kiến ngày 22-11, đoàn công tác sẽ trao 600 suất quà tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu.

Tình nguyện viên nhanh chóng vận chuyển hàng hóa cứu trợ lên xe. Ảnh: LG

Bên cạnh đó, hội cũng đang kết nối các tổ chức, cá nhân tài trợ học bổng, việc làm và hỗ trợ học tập cho trẻ em. Đồng thời, phối hợp cùng địa phương chọn đúng đối tượng để giúp các gia đình ổn định học tập và đời sống sau lũ.

Có mặt tại trụ sở chính của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM từ 8 giờ sáng, ông Trầm Minh Đạt (65 tuổi, phường Phú Thạnh) là một trong những tình nguyện viên tham gia bốc xếp hàng hóa gửi đến bà con vùng bão, lũ. Ông Đạt kể, gia đình con rể ông hiện sinh sống tại vùng này, nhà bên đó bị tốc mái do bão, nhưng may mắn không bị ngập nặng.

Ông Đạt bốc xếp hàng hóa lên xe. Ảnh: HN

“Tôi chỉ góp một phần nhỏ công sức để chia sẻ với đồng bào. Chỉ cần có người báo cần hỗ trợ là tôi sắp xếp ngay” - ông Đạt tâm sự.

Đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ trong các chuyến xe cứu trợ từ năm 2021, ông Trần Ngọc Thạch (67 tuổi) đã hỗ trợ 4 chuyến xe “không đồng” đưa hàng cứu trợ đến bà con vùng bão, lũ từ đầu mùa mưa bão.

Ông Thạch dặn dò tài xế khi vận chuyển hàng cứu trợ. Ảnh: HN

Trong đợt cứu trợ lần này, vì bận việc gia đình, ông không trực tiếp lái xe nhưng vẫn ở lại TP.HCM để tiếp tục hỗ trợ các chuyến xe xuất phát từ thành phố.

“Ngày mai sẽ có thêm một chuyến xe nữa từ cơ sở 2 tham gia đưa hàng cứu trợ đến bà con. Nếu mình ở trong hoàn cảnh đó mà có người giúp đỡ thì mừng lắm chứ. Bây giờ nói gì hơn được nữa, tôi chỉ góp sức hỗ trợ bà con” - ông Thạch bộc bạch.

Làm bảo vệ tại một bệnh viện gần trụ sở chính Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, ông Nguyễn Văn Đức (ngụ phường Bình Hưng Hòa) chia sẻ, dù gia đình và bạn bè ông Đức không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vũng bão, ông vẫn đau lòng khi thấy bà con mất nhà cửa, mất người thân.

Ông Đức quyên góp hỗ trợ bà con vùng bão, lũ. Ảnh: HN

“Tôi không đóng góp nhiều, chỉ là một chút tấm lòng nhỏ. Ai cũng sẽ hướng về con vùng bão lũ, không riêng gì tôi” - ông Đức trải lòng.