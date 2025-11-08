Báo Pháp Luật TP.HCM trao tiền cứu trợ của bạn đọc đến bà con rốn lũ Đắk Lắk 08/11/2025 19:05

(PLO)- Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM trao tiền của bạn đọc ủng hộ chương trình "Thương lắm Miền Trung ơi!" hỗ trợ bà con bị thiệt hại do bão lũ ở xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 8-11, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức trao tiền cứu trợ của bạn đọc đến 70 gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 13 và lũ lụt ở thôn Phú Tân, xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk; mỗi gia đình 1 triệu đồng. Số tiền này của bạn đọc ủng hộ chương trình "Thương lắm miền Trung ơi" do báo tổ chức. Báo Pháp Luật TP.HCM là một trong số các đoàn cứu trợ đầu tiên đến với bà con xã Phú Mỡ sau khi bão tan, lũ rút.

Đi tránh bão, khi về nhà không còn

Theo ông La Lang Lưu, trưởng thôn Phú Tân, thôn có 206 hộ thì có đến 90 hộ bị ngập nặng. Ngoài một gia đình bị sập nhà, số còn lại chỉ bị ngập, tài sản hư hỏng.

Bà La O Thị Xẻng cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau khi ngôi nhà bị sập do lũ dữ.



Con đường vào thôn Phú Tân vẫn ngỗn ngang cây cối đổ rạp sau bão. Trên cột điện, mặt đường ngập ngụa rác còn mắc kẹt lại sau cơn lũ dữ quét qua.

Cả thôn Tân Phú bị phủ một lớp bùn nhão theo cơn lũ từ thượng nguồn đổ về. “Không còn gì nữa. Căn nhà duy nhất cũng đổ sập mất rồi”- bà La O Thị Xẻng, buồn bã nói.

Bà Xẻng kể, một hôm trước khi bão đổ bộ, trưởng thôn đến vận động di dời người và tài sản đi nơi khác. Thấy nói bão lớn nên cả nhà ôm nhau lên nhà văn hóa thôn ở.

Những người già ở thôn Phú Tân cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh lũ dữ như đêm 6-11.

“Sáng về thì nhà sập mất rồi. Không biết những ngày sau sống ở đâu nữa”- bà Xẻng nói.

Cố gắng nhặt nhạnh những đồ đạc còn sót lại trên nền nhà sau cơn lũ dữ, bà Xẻng chỉ ước sớm xây được ngôi nhà mới để các con an tâm học hành.

“Bây giờ ai cho mượn tiền xây nhà tôi rất cám ơn. Chờ keo lớn, tôi bán sẽ trả đầy đủ”- bà Xẻng mong muốn.

Cách nhà bà Xẻng 30 m, chị La O Thị Vân (34 tuổi) dù đang mang bầu vẫn xắn tay áo dọn nhà.

“Dọn hai hôm rồi mà vẫn chưa hết bùn. Lúc tránh bão về thấy ngập nửa nhà. Khoai, lúa ướt hết, giờ vẫn còn nằm dưới bùn nhão”- chị Vân nói.

Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa, chia sẻ, động viên người dân thôn Phú Tân bị thiệt hại do bão số 13 và lũ lụt.

Cạnh đó, nhà La O Rin, bị gió thổi mất một mảng ngói, dưới nền nhà bùn nhão vẫn chưa dọn xong.

“Nửa đêm lũ chảy về ào ào. Những người ở lại trở tay không kịp, hô hoán nhau thoát thân. Tài sản bị cuốn trôi hết rồi. Số còn lại ướt hoặc bị bùn vùi lấp”- ông Rin nói.

Người già ở thôn Phú Tân cho biết, sống ở làng gần hết cuộc đời mà chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy.

“Bão vào mất điện, trong đêm tối từ cửa sổ nhà văn hóa thôn vẫn nghe rõ tiếng ầm ầm của nước lũ. Gần sáng nhìn xuống thì thấy cả thôn toàn nước”- ông La Neo Doãn nhớ lại đêm kinh hoàng.

Nhà báo Lê Tấn Lộc, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa, trao quà cứu trợ của bạn đọc đến người dân bị thiệt hại do bão.

Cả thôn Phú Tân vẫn mất điện, dù đã ba ngày sau bão. Nguồn nước ngọt tự nhiên từ trên suối về cũng chưa dùng được vì nước lũ làm đục ngầu, khiến cuộc sống của họ càng thêm khó khăn.

Cảm ơn bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM

Theo bà Nguyễn Thị Lan Quyên, Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Mỡ, địa phương có gần 10.000 nhân khẩu, trong đó có 62% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong cơn bão số 13, thôn Phú Tân là địa phương bị thiệt hại nặng nề.

Đại diện UBND xã Phú Mỡ trao quà cứu trợ của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM đến người dân thôn Phú Tân.

Riêng thôn Phú Tâm 100% là đồng bào Chăm. “Cuộc sống của họ chủ yếu trồng keo, trồng mì (sắn). Nay bão vào, keo ngã đổ thiệt hại rất nhiều. Do đó, những đóng góp của nhà hảo tâm như bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM lúc này rất ý nghĩa. Điều này sẽ giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt”- bà Quyên cho biết.

Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Mỡ cũng cho biết, báo Pháp Luật TP.HCM là đơn vị đầu tiên đến trao quà hỗ trợ người dân ở thôn Phú Tân.

Người dân thôn Phú Tân cảm ơn món quà ý nghĩa, động viên kịp thời của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM.