Mất nhà, trắng tay sau bão số 13 08/11/2025 14:51

(PLO)- Các hộ dân bị mất nhà ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai mong muốn được hỗ trợ kịp thời, sớm ổn định cuộc sống sau bão Kalmaegi (bão số 13).

Sau Kalmaegi (bão số 13), dãy nhà dân phía cuối khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) như hiện trường một trận chiến. Bảy hộ gia đình mất nhà, tài sản. Ba ngày qua, họ sống nhờ nhà người thân, trụ sở chính quyền.

Cảnh hoang tàn ở khu phố Hải Bắc.

Chấp nhận mất nhà, giữ người

Hai ngày sau bão, ông Lê Thạch Ngọc (44 tuổi, ngụ khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông) vẫn lẩn quẩn quanh ngôi nhà đổ sập, lượm nhặt những vật dụng còn sót lại. 15 năm sống ở khu vực này, chưa bao giờ ông Thạch chứng kiến cơn bão mạnh đến vậy.

Nét mặt đượm buồn, ông kể trước bão, nghe báo đài dự báo bão rất mạnh đổ vào, nơi ông ở đúng tâm bão. 16 giờ ngày 6-11, cả gia đình ông khăn gói đi sơ tán sau khi di dời các vật dụng có giá trị.

Ông Ngọc bên căn nhà đổ nát.

“Hơn hai giờ sau, trời lặng gió, vợ chồng tôi quay về thăm thấy căn nhà đã đổ sập. Vợ tôi bật khóc nức nở, tôi chỉ biết động viên ‘người còn của còn, cố gắng làm lại’. Buồn đau không giải quyết được gì, quan trọng nhất là sức khoẻ, vững vàng ý chí làm lại nuôi con”, ông Ngọc buồn bã.

Theo ông Ngọc, căn nhà ông nằm trong dự án, đã được kiểm kê. Căn nhà đã sập, ông mong muốn các cơ quan chức năng bắt tay vào việc, sớm đền bù, bố trí tái định cư để làm nhà mới, ổn định cuộc sống.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (24 tuổi, ngụ khu phố An Hải) cũng không còn nhà sau bão Kalmaegi. Mẹ chị bị tai biến nặng nằm một chỗ, cả gia đình bốn người, ba thế hệ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người chồng làm nghề lái xe.

“Hôm đó công an tới nói cả nhà dời đi, em cũng biết phận mình, cứ bão vào chỗ đây không ở được nên đi. 21 giờ, khi bão tan em về thì thấy căn nhà thành đống đổ nát. Em suy sụp, không biết đối mặt với sự thật nghiệt ngã thế nào”, chị Trang rưng rưng.

Sau bão, căn nhà của chị Trang 'biến mất'.

Chị gửi mẹ và con nhỏ ở người cậu ở gần. Chị quay về căn nhà cũ lục lọi dưới những bức tường vỡ vụn, dồn những tấm tôn rách... bán phế liệu. Trước những khó khăn bủa vây, chị mong muốn được hỗ trợ, giúp gia đình tái thiết cuộc sống.

“Em hi vọng có một mảnh đất nhỏ để gia đình xây căn nhà nhỏ, có chỗ chui ra chui vào”, chị Trang mong mỏi.

"18 giờ, sóng cao khoảng tám mét, đập lên bờ kè rồi đổ lên nóc làm sập nhà. Một tiếng đồng hồ sau ngớt gió tôi ra xem thấy căn nhà tan tành không còn gì hết. Thấy cảnh vậy là cả nhà ngồi khóc. Tôi cũng cố gắng động viên các con giờ nhà sập rồi khóc cũng không làm được gì. Mong Nhà nước quan tâm, hỗ trợ sớm di dời", bà Đỗ Thị Châu (65 tuổi, mẹ ông Ngọc).

Vựa tôm hùm trôi theo bão

Mấy ngày qua, chồng bà Đỗ Thị Huyện (46 tuổi, ngụ khu phố Hải Bắc) vẫn đang loay hoay nơi các lồng tôm hùm còn sót lại sau bão. Bà kể, ba năm nay nghề nuôi tôm hùm bấp bênh, phụ thuộc vào thương lái, thua lỗ triền miên. Vừa qua, vợ chồng bà vay mượn khắp nơi, đầu tư nuôi 3.000 con tôm hùm giống.

Hơn một tỉ đồng trôi theo bão, vợ chồng bà Huyện lo lắng số tiền nợ ngân hàng, người thân.

“Hôm trước bão vào làm bể lồng, phần nữa bị rách lưới, mất gần hết chỉ còn lại chưa đến 400 con, thiệt hại hơn một tỉ”, bà Huyện buồn bã, lo lắng không biết trả nợ ra sao. Bà mong được hỗ trợ một phần, để vợ chồng tiếp tục làm nghề, nuôi con.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết trước dự báo mức độ nguy hiểm của cơn bão số 13, các lực lượng trong hệ thống chính trị tập trung sơ tán người dân ở nơi nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn. Do đó, xã không có thiệt hại về người.

Khung cảnh hoang tàn.

“Tuy nhiên, nhà cửa và vật kiến trúc bị ảnh hưởng rất nhiều. Có 26 hộ nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Trong 26 hộ bị sập hoàn toàn, có nhiều hộ nằm trong dự án bị ảnh hưởng triều cường của khu dân cư Hải Bắc, Nhơn Hải cũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, trong thời gian các hộ chưa có nhà ở, địa phương tạm thời bố trí các hộ ở tại các trụ sở khu phố. Đồng thời, tiếp tục thống kê các hộ bị thiệt hại để đề xuất với UBND tỉnh hỗ trợ.

"Đối với khu dân cư Hải Bắc, xã Nhơn Hải (cũ), trước bão, chúng tôi vẫn nhận định đây là điểm chịu hậu quả nặng nề, chịu ảnh hưởng của sóng lớn biển Nhơn Hải. Do đó, chúng tôi tập trung sơ tán, di dời toàn bộ người dân trong khu vực đến nơi an toàn", Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông.

Bộ Công an thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại Trưa nay (8-11), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đến khu phố Hải Bắc thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng do bão Kalmaegi gây ra. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thăm hỏi, động viên và tặng quà của Bộ Công an cho bà Tho. Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Tho - phụ nữ đơn thân, mất nhà do bão. Ông mong bà Tho cũng như các hộ dân khác sớm vượt qua khó khăn, gượng dậy sau bão. Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao quà cho bà Tho, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai giao hội phụ nữ công an tỉnh đỡ đầu trường hợp của bà; chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại. Trước tình cảm của Bộ Công an, bà Nguyễn Thị Tho cảm động, bật khóc và hứa sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.