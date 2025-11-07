Đắk Lắk: Bão số 13 làm 2 người chết, 12 nhà sập, hơn 300 nhà tốc mái 07/11/2025 08:41

(PLO)- Bão số 13 làm hai người tử vong, hàng trăm nhà dân hư hỏng, nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng, hàng nghìn hộ phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Sáng 7-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết bão số 13 quét qua cùng mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và nhà ở trên địa bàn.

Cây xanh ngã đổ la liệt do bão số 13. Ảnh: TT

Cụ thể, bão làm hai người tử vong tại xã Xuân Lãnh, gồm: ông Nguyễn Quang Thắng (45 tuổi) bị tường đổ do gió mạnh và ông Phạm Ngọc Thành (65 tuổi) bị cây dừa ngã làm sập nhà. Ngoài ra, có hai người khác bị thương đang được điều trị.

Bão số 13 làm sập hoàn toàn 12 ngôi nhà tại Bình Kiến, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh và Đông Xuân; 326 nhà bị tốc mái và 147 nhà ngập nước; khoảng 54.000 lồng bè thủy sản bị hư hại, thiệt hại ước khoảng 21 tỉ đồng.

Người dân tất tả chạy lũ trong đêm.

Về giao thông, một số tuyến như đường tỉnh 643, 649; đường huyện 39, 32 xuất hiện điểm sạt lở nhưng cơ bản đã được khắc phục, giao thông tạm đảm bảo. Cầu La Hai (xã Đồng Xuân) bị ngập cục bộ; kè Bạch Đằng bị sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại ban đầu ước khoảng 150 tỉ đồng.

Bão quật ngã một trụ điện, năm trụ đèn chiếu sáng và 90 cây xanh tại phường Phú Yên bị gãy. Một số địa phương khác ghi nhận trụ điện và trạm biến áp bị hư hỏng.

Đắk Lắk sơ tán gần 3.000 hộ khỏi vùng nguy hiểm do bão, ngập lụt. Ảnh: TT

Đến nay, lực lượng chức năng đã di dời 2.625 hộ khỏi khu vực nguy hiểm do bão và 334 hộ tại khu vực có nguy cơ ngập lụt.

Nhiều nhà dân đã bị sập hoàn toàn sau khi bão số 13 quét qua. Ảnh: CTV

Cơn bão số 13 đã làm hư hỏng một số đoạn đường sắt tại Đắk Lắk và Gia Lai. Ngành đường sắt đã thực hiện chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Diêu Trì và ga Tuy Hòa.

Đường sắt hư hỏng nặng, buộc phải chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa Ga Tuy Hòa ( Đắk Lắk) và Ga Diêu Trì (Gia Lai) trong sáng 7-11.

Hiện, các lực lượng quân sự, công an và dân quân đang tiếp tục hỗ trợ gia cố nhà cửa, khôi phục hạ tầng, vệ sinh môi trường, thống kê thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân trở lại nơi ở.