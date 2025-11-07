Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp khẩn để khắc phục hậu quả của bão số 13 07/11/2025 08:00

(PLO)- Bước đầu, ghi nhận các địa phương như Gia Lai, Đắk Lắk... đã có thiệt hại về người và tài sản rất nặng nề.

Sáng 7-11, tại Sở Chỉ huy Tiền phương (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp khẩn, nắm tình hình về thiệt hại và mức ảnh hưởng của bão số 13 đối với sáu tỉnh bão đi qua ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp khẩn tại Sở Chỉ huy Tiền phương. Ảnh: LK

Phó Thủ tướng cho biết đã báo cáo Chính phủ sớm về tình hình bão số 13 và có đề xuất sơ bộ hướng giải quyết, giải pháp cho hoạt động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh bão số 13 là cơn bão rất mạnh, gió giật cấp 15-17, khi vào đất liền còn cấp 14. Tuy nhiên, các địa phương đã có những nỗ lực và biện pháp phòng tránh, thực hiện nghiêm túc di dời dân cư, đảm bảo an toàn.

Về thiệt hại, tại TP Huế, địa phương đang khắc phục thiệt hại; tại Quảng Ngãi có 3 người mất tích, 3 người bị thương.

Tại tỉnh Đắk Lắk, 3 người chết do sập nhà, nước cuốn trôi; tỉnh Khánh Hòa chịu tác động, ảnh hưởng thiệt hại do bão không lớn.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết để ứng phó bão số 13, địa phương đã triển khai 14 tổ công tác, tổ chức ứng cứu người ngay lúc bão xảy ra, cứu gần 200 người và đảm bảo an toàn cho tất cả lực lượng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, báo cáo tại buổi họp khẩn.

Cạnh đó, hơn 30.000 chiến sĩ, lực lượng vũ trang bám sát các khu dân cư "trắng đêm" cùng người dân chống bão.

Qua thống kê, tỉnh có hai người chết, 45 ngôi nhà sập, trên 3.000 ngôi nhà tốc mái. Hạ tầng nhiều nơi, đặc biệt là hệ thống điện bị tê liệt... ước tính thiệt hại trên 5.000 tỉ đồng.

Nói về tình trạng mất điện, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Trung thông tin tại Gia Lai có 98% khách hàng mất điện, vùng Phú Yên cũ (Đắk Lắk) mất điện 90%; Quảng Ngãi 50%.