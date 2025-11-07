Báo Pháp Luật TP.HCM chia sẻ với gia đình nạn nhân nghèo tử vong trong bão số 13 07/11/2025 18:46

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM trao 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong trong bão số 13, trích từ nguồn bạn đọc ủng hộ chương trình "Thương lắm miền Trung ơi" do báo kêu gọi.

Chiều 7-11, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã đến nhà bà Phan Thị Nga (60 tuổi, tổ dân phố Mỹ Hòa, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) - bị tử vong trong bão số 13 để trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Đây là tiền của bạn đọc ủng hộ trong chương trình "Thương lắm miền Trung ơi" do báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi.

PV báo Pháp Luật TP.HCM trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Sau bão, con đường vào nhà bà Nga ngổn ngang. Căn nhà “cũ hơn chữ cũ” nằm cuối hẻm, phần mái trống trơn, nền nhà lấm lem bụi gạch, xi măng từ hai bên tường đổ xuống. Chiếc quan tài đặt giữa nhà dưới lớp bạt che tạm khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa.

Người thân, hàng xóm xót thương

Trước giờ đưa linh cữu bà Nga về với đất mẹ, bà con xóm giềng tập trung kín con hẻm nhỏ trước nhà. Họ tiếc thương, xót xa cho thân phận người phụ nữ nghèo xấu số.

Đến tiễn đưa bà Nga, bà Đỗ Thị Hồng Cẩm (50 tuổi, hàng xóm) rưng rưng nước mắt. Bà kể, khoảng 17 giờ hôm qua (6-11), mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ, gió quật ầm ầm, rít từng cơn "nổi da gà".

Bà Hồng Cẩm tiếc thương người hàng xóm xấu số.

“Khoảng hơn 19 giờ, cả xóm không ai dám bước chân ra ngoài thì vợ chồng thằng Hoài (con trai bà Nga – PV) bồng con qua nhà tôi gửi. Nó nói nhà sập, đè vợ chồng bà Nga. Chồng thì bị thương, còn bà ấy chết. Tôi hoảng!”, bà Cẩm đau buồn.

Gửi con nhỏ cho bà Cẩm, anh Hoài liều mình quay trở lại căn nhà để cứu cha mẹ, mặc mọi người can ngăn. “Tôi cản không cho đi, thà chết một người chứ lúc đó gió mạnh, lỡ xui rủi thì chết hết”, bà Cẩm kể, nhưng anh Hoài nhất quyết chạy về.

Ngồi thẫn thờ trước linh cữu nạn nhân, ông Nguyễn Ngọc Hóa (35 tuổi, ngụ phường An Nhơn) - gọi bà Nga bằng thím, buồn rầu tự cảm thấy có lỗi khi nghe tin nhưng bất lực.

Ông Hoá không ngờ tai họa ập đến quá nhanh.

“Tối qua, anh ruột của tôi ở TP.HCM như có linh cảm chẳng lành, gọi về hỏi thăm tình hình gia đình chú thím. Thằng em nói "nhà sập rồi", đè trúng vợ chồng chú thím, thím không qua khỏi. Anh trai gọi về nói tôi qua hỗ trợ nhưng tôi không đi đâu được, gió lớn quá”, anh kể.

Hai tiếng sau, trời ngớt mưa, lặng gió. Anh Hóa vội sang nhà thím, trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng, nạn nhân nằm vùi dưới đống đổ nát.

“Thấy đó mà không cách nào đưa thím ra ngoài được! Ở đây chưa từng có bão mức độ như vậy, nghĩ có chuyện gì thì chạy vào phòng tắm (có đổ mê – PV) nấp nhưng thím không thoát kịp”, anh Hóa chua chát.

Bữa cơm đoàn viên cuối cùng

Tiếng chiêng, tiếng trống khắc khoải vang lên, ngân dài khắp xóm nhỏ. Con cháu quấn khăn tang, mặc áo chế lặng lẽ cúi đầu, tiễn biệt người đã khuất. Khói hương bảng lảng quện trong không khí cuối chiều khiến khung cảnh thêm trĩu nặng.

Bên di ảnh mẹ, anh Nguyễn Huy Hoài (39 tuổi) nghẹn ngào, tiếng khóc đứt quãng. Suốt đêm trắng, anh vừa túc trực lo cho mẹ, vừa thấp thỏm vì cha bị thương nặng. Đôi mắt anh đỏ hoe, dòng lệ lăn dài trên gò má. Với anh, đêm qua là ký ức kinh hoàng, một mất mát quá lớn.

Người thân, hàng xóm chuẩn bị đưa linh cữu bà Nga về với đất mẹ.

“Cả nhà ăn cơm tối, vợ chồng tôi bồng con đi vào phòng. Ba nằm trên giường, mẹ nằm trên võng. Sau tiếng đùng, xà gồ, ngói, tường gạch đổ xuống đè lên người mẹ. Tôi bồng con sang hàng xóm gửi, quay về nhưng bất lực, không thể cứu mẹ”, anh Hoài nấc nghẹn, quay đi gạt nước mắt.

Trong mắt ông Nguyễn Ngọc Bửu (65 tuổi, anh chồng bà Nga), bà là người em dâu tốt dạ, sống nghĩa tình. Dù nghèo khổ, nhưng lúc nào bà cũng dành trọn cho chồng con tình yêu vô bờ, đối nhân xử thế chưa bao giờ mất lòng ai. Từ đêm qua, ông chưa về nhà, lẩn quẩn lo hậu sự, thương xót cho cô em xấu số.

"Dù nghèo nhưng chưa bao giờ nó than trách số phận, sống trọn vẹn với gia đình, nghĩa tình với chòm xóm. Ông trời không thương nó, đến lúc ra đi cũng không trọn vẹn, căn nhà trống trơn, không miếng ngói che bàn hương”, ông Bửu xót xa.

Nhớ lại hình ảnh người mợ cơ cực, bà Phan Thị Mộng Điệp (48 tuổi, cháu bà Nga) không kiềm được nỗi xúc động. Cuộc đời bà Nga chật vật, suốt nhiều năm chồng bệnh, con trai thì đau chân đi lại khó khăn, công việc bấp bênh. Một mình bà gánh vác trên vai gia đình 5 người.

Bà Điệp tiếc thương người mợ xấu số.

"Tội nghiệp mợ cả đời làm lụng chưa có ngày nào sung sướng, giờ ra đi đột ngột trong mưa bão, lối xóm ai cũng đau xót. Quá khổ", bà Điệp bật khóc.

Trước giờ di quan bà Nga, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã trao số tiền 5 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đến gia đình nạn nhân. Thay mặt người thân, ông Nguyễn Thiện (40 tuổi, con rể bà Nga) gửi lời cảm ơn đến báo Pháp Luật TP.HCM và quý bạn đọc đã quan tâm, động viên gia đình trong thời khắc khó khăn nhất.