Thông báo mới nhất khi đường sắt Bắc - Nam có nhiều đoạn hư hỏng do bão số 13 07/11/2025 16:27

(PLO)- Bão số 13 gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì, khiến một số đoạn đường sắt bị hư hỏng.

Ngành đường sắt vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch chạy tàu từ ngày mai do ảnh hưởng của mưa bão.

Theo ngành đường sắt, các ngày 8 và 9-11, ngành đường sắt vẫn chạy bình thường các đôi tàu SE1/2 và SE5/6.

Ngành đường sắt đã phải chuyển tải hành khách qua các vùng bị ảnh hưởng. Ảnh: ĐS

Đường sắt cũng tạm ngừng chạy các đôi tàu sau SE7/8 xuất phát Hà Nội, TP.HCM và SE21/22 xuất phát Đà Nẵng, TP.HCM các ngày 8 và 9-11.

Tàu SE3 xuất phát Hà Nội ngày 7-11 đến ga Đà Nẵng là ga cuối; tạm dừng chạy đoạn Đà Nẵng – TP.HCM.

Tàu SE4 ngày 7-11, bãi bỏ đoạn từ TP.HCM- Đà Nẵng, chỉ chạy đoạn Đà Nẵng - Hà Nội ngày 8-11.

“Thông báo đã được gửi qua tin nhắn SMS, hệ thống Zalo, đề nghị hành khách chú ý kiểm tra tin nhắn trên điện thoại để cập nhật thông tin”- ngành đường sắt thông báo.

Hành khách có vé các tàu ngừng chạy nêu trên làm thủ tục trả vé không mất phí tại nhà ga đường sắt, thời gian trả vé không quá 30 ngày tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Hiện nay, ngành đường sắt đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ gây ra và tổ chức chuyển tải hành khách đoạn giữa ga Diêu Trì và Tuy Hòa. Kế hoạch chạy tàu sẽ tiếp tục cập nhật theo tiến độ khắc phục hậu quả và theo diễn biến thời tiết. Đại diện ngành đường sắt

Trước đó, như PLO đã đưa tin về ảnh hưởng của bão số 13 gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì, một số đoạn đường sắt đã bị hư hỏng, có đoạn nước cuốn trôi nền đường ray, gây ách tắc tạm thời.

Ngành đường sắt cho biết đang tổ chức chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa đến ga Diêu Trì trong ngày 7-11 để bảo đảm hành trình thông suốt.