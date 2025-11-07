Hơn 1,6 triệu khách hàng miền Trung 'chìm trong bóng tối' vì bão số 13 07/11/2025 09:36

(PLO)- Ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió mạnh trên diện rộng, nhiều khu vực thuộc miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra các sự cố nghiêm trọng trên lưới điện, khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị cúp điện.

Theo thống kê, đến 7 giờ sáng 7-11, toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ghi nhận 427 vụ sự cố, sa thải lưới điện trung áp do ảnh hưởng của bão số 13, trong đó đã khôi phục 53 vụ, còn 374 vụ đang tiếp tục xử lý.

Tổng số khách hàng bị mất điện hơn 1,6 triệu khách, đã khôi phục điện cho 315.016 khách hàng, còn 1.288.612 khách hàng chưa có điện, chiếm 26,1% tổng số khách hàng toàn EVNCPC.

Ngành điện cố gắng khôi phục lại lưới điện ngay trong đêm sau khi bão qua.

Tổng số trạm biến áp phân phối bị mất điện là 18.722 trạm, đã khôi phục 3.674 trạm, còn 15.048 trạm (chiếm 26,17%), với công suất mất ước tính 655 MW, tương đương 17,2% so với công suất cực đại toàn hệ thống.

Trên lưới điện 110kV, đã xảy ra 31 vụ sự cố, sa thải đường dây, gây mất điện tại nhiều trạm biến áp.

Tại Gia Lai (PC Gia Lai) có 13/30 trạm (42%) bị ảnh hưởng, gồm: Quy Nhơn, Long Mỹ, Vân Canh, Nhơn Hội, Phước Sơn, Đống Đa, Cảng Quy Nhơn, Nhơn Tân, Tây Sơn, Đồn Phó, An Khê, K’Bang, Krông Pa.

Tại Đắk Lắk có 4/26 trạm (18%) gồm: Tuy An, Sông Cầu, Sông Cầu 2, Đồng Xuân.

Việc khôi phục lại lưới điện đang được tiến hành khẩn trương.

Ngay sau khi bão suy yếu, EVNCPC đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc huy động toàn lực lượng xung kích, phối hợp với chính quyền địa phương, tập trung khắc phục sự cố. Đồng thời, cô lập điểm hư hỏng và khôi phục điện cho các phụ tải ưu tiên như: bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, thông tin liên lạc, cấp nước sinh hoạt…

Tổng công ty này cho biết đang tiếp tục điều động nhân lực và vật tư từ các khu vực ít bị ảnh hưởng để hỗ trợ địa bàn thiệt hại nặng. Phấn đấu khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.