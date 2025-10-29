Đà Nẵng mưa lớn trở lại, lũ tiếp tục dâng cao, mất điện diện rộng 29/10/2025 09:30

(PLO)- Sau vài giờ ngớt mưa, TP Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn trở lại, trên các sông lũ tiếp tục dâng, miền núi mất điện diện rộng.

Clip lũ chảy cuồn cuộn trên đường ở xã miền núi TP Đà Nẵng.

Ghi nhận của PV sáng 29-10, các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng mưa lớn trở lại, nhiều nơi ngập sâu, mất điện diện rộng.

Mưa lớn trở lại, lũ tiếp tục dâng trong đêm qua.

Do miền núi mưa lớn, các hồ thủy điện đã no nước, từ chiều 28-10, bốn thủy điện lớn đang xả về hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn với lưu lượng dao động từ 7.000-10.000 m3/s.

Lúc 8 giờ, lưu lượng xả của bốn hồ hơn 10.000 m3/s.

Nước lũ cuồn cuộn chảy từ thượng nguồn về. Clip: HA.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương (TP Đà Nẵng) cho biết, đường Hồ Chí Minh từ Đông Giang lên xã bị sạt lở ta luy dương nhiều điểm rất nặng và còn tiếp tục gây tắc đường hoàn toàn.

Sạt lở nghiêm trọng, tắc nghẽn các tuyến đường ĐT606, ĐH5 (đi xã Tây Giang, Hùng Sơn), đường Hồ Chí Minh.

“Riêng thôn A'ur nằm trong rừng sâu đến hiện tại chưa liên lạc được. Sông suối đang dâng cao, mưa đầu nguồn vẫn còn lớn, nước ào ào chảy về cả đêm nay”, ông Quân nói.

Khu vực Ái Nghĩa (xã Đại Lộc) vẫn còn ngập.

Vùng rốn lũ Đại Lộc ngập sâu.

Mưa lớn, lũ dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng mất điện, có nơi dự kiến đến 30-10 mới đóng điện trở lại.

Tại các xã thuộc khu vực Phước Sơn cũ, sạt lở đất làm sập trụ điện nguồn đã gây mất điện trên diện rộng. Việc khắc phục trong điều kiện thời tiết hiện nay rất khó khăn, phải mất vài ngày.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay đang chỉ đạo sớm khôi phục, đóng điện trở lại, đề nghị địa phương thông báo để người dân chủ động, có biện pháp phù hợp.

Sạt lở tại các xã miền núi.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, 24 giờ qua các xã, phường TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Lượng mưa tại đồng bằng phổ biến 50-120 mm, vùng núi 100-250 mm, có nơi cao hơn như Khâm Đức 307.6 mm, Trà Dơn 313.8 mm, Bà Nà 426.2 mm.

Dự báo từ sáng 29-10 đến đêm 30-10, tại TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; vùng núi 150-250 mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150 mm/3 giờ ở vùng núi.

Các lực lượng dầm mưa ứng cứu, tiếp tế lương thực cho người dân.

Từ ngày 30-10, mưa sẽ có xu hướng giảm dần còn có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Đêm qua, lũ trên sông Vu Gia và Thu Bồn ở ngưỡng trên báo động 3. Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị.