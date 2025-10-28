Clip: Thót tim cảnh người đàn ông chới với ôm trụ điện giữa dòng lũ chảy xiết 28/10/2025 21:15

(PLO)- Người đàn ông ở TP Đà Nẵng bị lật ghe, chới với giữa dòng lũ may mắn kịp ôm được trụ điện, có người ra ứng cứu.

Tối 28-10, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi cảnh người đàn ông bị lũ cuốn trôi phía dưới cầu Hà Nha (thuộc xã Hà Nha, TP Đà Nẵng).

Clip: Thót tim cảnh người đàn ông chới với giữa dòng lũ, kịp ôm trụ điện chờ người đến cứu.

Theo hình ảnh, người này đã may mắn ôm được cây cột điện, trong khi nước lũ sông Vu Gia đang chảy xiết.

Trên cầu Hà Nha, nhiều người dân la hét kêu cứu để những người đi ghe đến ứng cứu. Dưới sông, người này kiên nhẫn, cố gắng bám chặt cột điện.

Để tiếp sức cho người đàn ông, người dân đứng trên bờ la to động viên ông cố gắng bám, chờ người đến cứu. Sau đó, hai người dân đã bơi ghe ra ứng cứu, đưa người bị nạn lên ghe an toàn.

Sau thời gian chới với giữa dòng lũ, người đàn ông được cứu kịp thời.

Sau thời gian vật lộn giữa dòng lũ, người đàn ông được cứu nằm trên ghe, mệt lả người. Trên cầu Hà Nha, nhiều người dân đã vỗ tay tán tưởng hai người đi ghe đã ứng cứu kịp thời, như trong phim.

Ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha, cho biết người bị lũ cuốn trôi là ông Lương Hải (thôn Ngọc Kinh Đông, xã Hà Nha).

Vào lúc 18 giờ 30 phút, ông Hải ra thăm bò ngoài trại thì bất ngờ bị lật ghe. Một người dân thôn Hoà Hữu Đông đi qua phát hiện, kêu cứu.

Sau khi nhận tin, lực lượng quân sự xã cũng đã đến hiện trường. May mắn ông Hải đã được người dân ứng cứu đưa vào bờ.