Đà Nẵng: Chìm ghe chở 9 người đi đám tang, 1 người mất tích 28/10/2025 19:33

(PLO)- Chiếc ghe chở 9 người đi đám tang trên đường về thì bị lũ cuốn chìm, tám người may mắn được cứu kịp thời, một người đang mất tích.

Tối 28-10, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe, một người đang mất tích.

Ngoài vụ việc ghe chở 9 người đi đám tang về bị chìm, trong hôm nay vùng hạ du TP Đà Nẵng đã xảy ra một số vụ lật ghe khác.

Lúc 16 giờ 30 cùng ngày (28-10), ghe chở 9 người đang trên đường đi đám tang về thì gặp nạn ở vùng nước chảy xiết tại khu vực phường Điện Phương cũ (nay là phường Điện Bàn).

Khi nhận tin, lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ và người dân địa phương tổ chức cứu hộ, tìm kiếm người gặp nạn.

Đến 18 giờ 30, tám người đã được cứu, tình trạng sức khoẻ bình thường. Hiện các lực lượng đang tìm kiếm một người đang mất tích.

Do mưa lớn kéo dài và các thủy điện ở thượng nguồn xả lũ, các khu vực trũng thấp vùng hạ du TP Đà Nẵng ngập sâu, nước chảy xiết.