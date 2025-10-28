Khoảnh khắc sạt lở quả đồi, đất đá tràn xuống quốc lộ 40B 28/10/2025 15:25

(PLO)- Sau tiếng nổ, mặt đất rung chuyển, hàng ngàn mét khối đất đá sạt lở từ trên núi tràn qua quốc lộ 40B ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, Đà Nẵng, xác nhận một vụ sạt lở đồi núi vừa xảy ra lúc 14 giờ 30 ngày 28-10 tại thôn Trà Giác, xã Trà Tân.

Khoảnh khắc sạt lở quả đồi, đất đá tràn qua quốc lộ 40B. Clip: ND

Theo thông tin ban đầu, sau tiếng nổ rung chuyển, hàng ngàn mét khối đất đá đổ sầm xuống trước khi tràn qua quốc lộ 40B, gây chia cắt. Nhiều xe đang lưu thông buộc phải dừng lại trước đoạn đường sạt lở. Vụ việc được người dân quay video ghi lại.

Các phương tiện giao thông bị tắc nghẽn tại nơi xảy ra sạt lở. Ảnh: TN

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, thời điểm xảy ra sạt lở có người đi ngang qua nhưng may mắn dừng lại kịp thời nên không có thiệt hại về người, tài sản.

Ông Nguyễn Hồng Lai thông tin thêm: Chiều 28-10, khu vực xã Trà Tân lại có mưa to, nước sông Trường tiếp tục dâng. Tại địa phương này đã có hàng chục điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng cũng có nhiều điểm sạt lở.