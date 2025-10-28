Bộ đội căng mình ứng cứu người dân vùng lũ Đà Nẵng

Hai người đi thả lưới bắt cá bị lật ghe

Thông tin từ phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng cho hay sáng nay khoảng 9 giờ 30 nhận được thông báo của người dân có hai công dân khoảng trên 50 tuổi, chèo ghe nhỏ đi thả lưới bắt cá tại tổ dân phố Xóm Bùng (phường Điện Bàn Bắc) bị lật. Khu vực này nước lũ sâu khoảng 2 m.

Nhận được thông tin Ban chỉ huy quân sự phường và đội xung kích đã triển khai tiếp cận, cứu sống được một người. Người còn lại đang được các lực lượng nỗ lực tìm kiếm.