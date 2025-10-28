Bộ đội căng mình ứng cứu người dân vùng lũ Đà Nẵng

(PLO)- Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cử nhiều tổ công tác, túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, sẳn sàng cơ động ứng cứu người dân vùng lũ.
Sáng 28-10, ghi nhận của PLO, vùng rốn lũ Đại Lộc ngớt mưa nhưng các tuyến đường chính vẫn đang ngập sâu, có nơi ngập 1-1,5 m. Trong ảnh là bộ đội bị thương ra khỏi vùng lũ trước khi đến bệnh viện. ứng cứu người dân Xuyên suốt mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ về các vùng ngập lụt, sạt lở ứng cứu người dân. Các cụ già, phụ nữ, trẻ em là những người được quan tâm, ưu tiên ứng cứu ra khỏi vùng lũ sớm. Lực lượng Trung đoàn 971 (thuộc BCH Quân sự TP Đà Nẵng) được huy động tham gia hỗ trợ di dời người dân và tài sản tại Tổ Tây An, phường Hòa Xuân. Khu vực này hiện có 162 hộ dân với 657 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi ngập sâu, nguy cơ mất an toàn nếu nước tiếp tục lên. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 triển khai lực lượng theo từng nhóm nhỏ, đến từng hộ gia đình để hỗ trợ vận chuyển người già, trẻ nhỏ, vật dụng thiết yếu và tài sản quan trọng đến khu vực an toàn. Công tác di dời được tiến hành khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Tại các điểm sơ tán, cán bộ chiến sĩ thuộc BCH Quân sự TP Đà Nẵng chuẩn bị thức ăn, nước uống phát cho người dân. Bệnh nhân được đưa lên xe cấp cứu, chuyển đến Bệnh viện đa khoa phía Bắc Quảng Nam. Hai người đi thả lưới bắt cá bị lật ghe
Thông tin từ phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng cho hay sáng nay khoảng 9 giờ 30 nhận được thông báo của người dân có hai công dân khoảng trên 50 tuổi, chèo ghe nhỏ đi thả lưới bắt cá tại tổ dân phố Xóm Bùng (phường Điện Bàn Bắc) bị lật. Khu vực này nước lũ sâu khoảng 2 m.
Nhận được thông tin Ban chỉ huy quân sự phường và đội xung kích đã triển khai tiếp cận, cứu sống được một người. Người còn lại đang được các lực lượng nỗ lực tìm kiếm.