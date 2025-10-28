Thương tâm: Thi thể trẻ em trôi dạt vào bờ biển 28/10/2025 09:59

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể trẻ em khoảng 1 đến 3 tháng tuổi trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng nên trình báo cơ quan chức năng.

Sáng 28-10, ông Nguyễn Thanh phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An (TP Đà Nẵng) xác nhận, các cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường nơi phát hiện thi thể trẻ em trôi dạt vào bờ biển.

Người dân phát hiện thi thể trẻ em trôi vào bờ biển. Ảnh: SOS Quảng Nam.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân phát hiện thi thể trẻ em trôi dạt vào bờ biển thôn Tân An (xã Bình Minh cũ, nay là xã Thăng An). Tử thi bị cuốn vào rác, chưa phân biệt được trai hay gái.

Nhận tin báo, lãnh đạo xã Thăng An chỉ đạo công an xã, các lực lượng phối hợp bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin điều tra.

Ông Phong cho hay, qua nhận dạng ban đầu tử thi khoảng 1-3 tháng tuổi, có thể bị bỏ rơi. Hiện nay cơ quan chức năng chưa xác định được thân nhân của cháu.

Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng khám nghiệm tử thi, lấy mẫu ADN lưu trữ để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, mấy ngày qua trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn, mực nước các sông dâng cao, ngập khắp nơi.