Sạt lở suýt vùi lấp ô tô 7 chỗ trên đường Hồ Chí Minh, 2 người thoát nạn 27/10/2025 22:10

(PLO)- Khi đi trên đường Hồ Chí Minh, bất ngờ đất đá từ trên cao sạt lở suýt vùi lấp ô tô bảy chỗ, hai người trong xe may mắn thoát nạn.

Chiều 27-10, một vụ sạt lở xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) suýt vùi lấp ô tô bảy chỗ.

Sạt lở vùi lấp ô tô bảy chỗ, hai người may mắn thoát nạn. Ảnh: CTV

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 50 phút, ô tô bảy chỗ màu trắng (không rõ biển số) chạy trên đường Hồ Chí Minh bất ngờ bị đất đá từ trên núi đổ xuống, suýt vùi lấp luôn chiếc xe. Thời điểm gặp nạn, trên ô tô chở theo hai người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Khu quản lý đường bộ III phối hợp với lực lượng CSGT TP Đà Nẵng tiếp cận hiện trường, tham gia công tác cứu nạn cứu hộ.

Hai người trong xe được đưa ra ngoài an toàn, dù có chút hoảng sợ nhưng rất may không có ai bị thương.

Sau đó, các lực lượng cứu hộ đưa xe ô tô trên về ngã ba Làng Hồi (xã Khâm Đức) để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ.

CSGT phát thức ăn cho người mắc kẹt trên đường do sạt lở.

Được biết, từ 25-10, các địa phương miền núi TP Đà Nẵng xảy ra mưa lớn, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo sạt lở nghiêm trọng, phương tiện lưu thông ùn ứ nhiều giờ liền.

Lực lượng CSGT đã huy động mạnh thường quân hỗ trợ hơn 200 suất cơm và nước uống cho tài xế, người dân bị kẹt lại dọc đường.