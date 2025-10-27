Chiều nay, hồ thủy lợi lớn nhất miền Trung xả lũ 27/10/2025 13:22

(PLO)- Hồ Phú Ninh - hồ thủy lợi lớn nhất miền Trung sẽ bắt đầu xả lũ từ 15 giờ hôm nay với lưu lượng từ 30-700 m³/s.

Lúc 12 giờ ngày 27-10, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam phát thông báo về việc vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh (lần thứ 2).

Theo đó, để duy trì mực nước cao nhất đảm bảo đúng quy trình vận hành đến cuối tháng 10 ở cao trình +30,50 m, công ty này thông báo vận hành điều tiết nước hồ Phú Ninh.

Công ty này sẽ vận hành điều tiết qua tràn xả sâu với lưu lượng từ 30-700 m³/s. Thời gian điều tiết bắt đầu từ 15 giờ hôm nay (27-10).

Hồ Phú Ninh là hồ thủy lợi lớn nhất miền Trung, có dung tích khoảng 344 triệu m³ và diện tích mặt nước khoảng 3.433 ha.

Khi hồ này vận hành xả lũ, những vị trí trũng thấp ở khu vực Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên... bị ảnh hưởng, có khả năng ngập sâu.

Theo bản tin lúc 12 giờ của Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, các xã, phường TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.

Tổng lượng từ 19 giờ 26-10 đến 12 giờ ngày 27-10 vùng đồng bằng phổ biến 50-100 mm, có nơi cao hơn; khu vực vùng núi phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300mm như Nông Sơn 377,4 mm, Bà Nà 367 mm.