Thót tim cảnh nhóm người khiêng quan tài băng qua dòng lũ dữ 27/10/2025 21:54

(PLO)- Tranh thủ trời ngớt mưa, nhóm người khiêng quan tài băng qua dòng lũ dữ đưa người quá cố đi chôn cất.

Thót tim cảnh nhóm người khiêng quan tài băng qua dòng lũ dữ. Clip: FB

Chiều tối 27-10, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi cảnh nhiều người cùng khiêng chiếc quan tài băng qua dòng lũ chảy xiết.

Nhóm người khiêng quan tài băng qua dòng lũ.

Theo hình ảnh trên clip, hai bờ suối chỉ cách nhau chừng khoảng 20 m. Trên mặt suối nước chảy cuồn cuộn, dưới đáy đá lởm chởm. Nhóm người đi trước dùng dây (bằng cây rừng) làm điểm tựa để nhóm còn lại khiêng quan tài men theo.

Có thời điểm, nhóm người sụp chân xuống hốc đá, chiếc quan tài nghiêng ngã, tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng bằng sự cố gắng của tất cả mọi người, cuối cùng người quá cố cũng được đưa sang bên kia bờ.

Anh Lương Phi, chủ tài khoản chia sẻ lại đoạn clip trên cho biết vị trí này ở xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng), do tài khoản Facebook TP đăng tải.

Tài khoản facebook TP chia sẻ dòng trạng thái cho biết người mất là bà nội của anh này. Dưới phần bình luận, hàng chục người gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình và mong người quá cố an nghỉ.

Trả lời PV, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, xác nhận clip được ghi vào chiều cùng ngày tại địa phương, người mất là bà Đ (ngụ thôn 5, xã Trà Đốc).

Phải rất cố gắng, nhóm người mới đưa được người quá cố sang kia bờ chôn cất.

Bà Đ mất ba ngày trước, theo ông Hưng, phong tục người dân địa phương khi mất là phải chôn cất ngay. Tuy nhiên do mưa lũ phức tạp, người nhà buộc phải để quan tài ở nhà chờ thời tiết thuận lợi.

Đến chiều nay, khi trời ngớt mưa, gia đình đã nhờ bà con hàng xóm hỗ trợ đưa thi thể bà Đ băng qua con suối Nước Mãi để chôn cất.

Được biết, từ chiều 25-10, các xã miền núi TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài, gây sạt lở, ngập lụt chia cắt. Tối nay, mưa vẫn chưa dứt.