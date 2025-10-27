Cận cảnh biển nước bủa vây vùng rốn lũ Đà Nẵng, người dân đưa ô tô lên cầu trú ẩn 27/10/2025 13:21

Clip cận cảnh biển nước bủa vây vùng rốn lũ Đà Nẵng, người dân đưa ô tô lên cầu trú ẩn.

Sáng 27-10, tại TP Đà Nẵng, mưa tiếp tục trên diện rộng cùng với các thủy điện lớn xả lũ khiến vùng hạ du nước dâng, ngập sâu.

Tại vùng rốn lũ Đại Lộc, nhiều khu vực ngập sâu từ 0,5-1 mét, có nơi hơn 1 mét. Nước băng qua các tuyến đường trọng yếu.

Nước sông Vu Gia dâng cao, gây ngập các tuyến đường xung quanh.

Dự báo lũ tiếp tục dâng, người dân đưa hàng trăm ô tô, xe máy lên cầu Ái Nghĩa trú ẩn. Tuy nhiên, đến trưa nay, các lực lượng của xã đến vận động, đề nghị người dân đưa xe đến chỗ cao hơn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trao đổi nhanh với PLO, ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, cho hay sáng nay thường trực xã đã kiểm tra các khu vực xung yếu, yêu cầu các lực lượng túc trực, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp cần thiết.

Người dân đưa ô tô lên cầu Ái Nghĩa.

Lực lượng chức năng của xã đã vận động, đưa 32 hộ dân sát sông Vu Gia, 17 hộ vùng trũng thấp với khoảng 250 người đến nơi an toàn.

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho hay hầu hết hộ dân trong xã đang bị ngập. Các lực lượng đã tổ chức di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn. Nhiều hộ đang trú tạm tại trụ sở UBND xã.

Theo ông Phi, phương án ứng phó đã chuẩn bị sẵn nên địa phương khá chủ động, trong tình huống ngập lụt chia cắt 3-4 ngày có thể đảm bảo. Tuy nhiên, nếu mưa lũ kéo dài hơn, lương thực, tài sản của bà con có thể bị hư hỏng, thiệt hại nặng.

Xã Thượng Đức ngập nặng.

Trưa nay, lũ tiếp tục dâng cao, nước chảy xiết nên ca nô, phương tiện xã chuẩn bị vẫn chưa thể đi kiểm tra thực tế các khu vực ngập sâu.

Tại Hội An, sáng nay nước dâng tràn qua cầu An Hội và ngập các tuyến đường trong phố cổ. Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, yêu cầu người dân, du khách không được đi vào khu vực nguy hiểm.

Nhiều tuyến đường ở Hội An ngập sâu.