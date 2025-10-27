Thủ đoạn khó lường của nghi can cướp giật điện thoại 27/10/2025 19:05

(PLO)- Nghi can cướp giật điện thoại dựng màn kịch, lừa người bán điện thoại ở Đà Nẵng vào bẫy rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Đình Quang (21 tuổi, ngụ phường Đắk Bla, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Đình Quang sau khi bị bắt. Ảnh: CA

Trước đó, anh LMH (30 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) trình báo mình bị “khách hàng” dùng thủ đoạn cướp giật điện thoại trị giá hơn 22 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 4-6, một nam thanh niên liên hệ anh H qua một ứng dụng để trao đổi mua điện thoại di động mà anh đang rao bán.

Sau khi gặp gỡ, thanh niên này nhiều lần viện lý do, chở anh H đi qua nhiều đường thuộc phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Khi đến trước nhà số 16 đường Phan Đăng Lưu, nam thanh niên nhờ anh H xuống xe mua bánh mì. Sau đó, lợi dụng sơ hở, nam thanh niên lấy chiếc điện thoại Samsung Galaxy S25 Ultra của anh H, phóng xe tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định kẻ cướp giật là Nguyễn Đình Quang. Tuy nhiên, Quang đã xuất cảnh qua cửa khẩu. Đến ngày 25-10, cảnh sát phát hiện Quang về thăm gia đình và đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường Đắk Bla nên ập vào bắt giữ. Bước đầu, Quang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.